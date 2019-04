Grupul PSD din Botoșani a tăiat suma destinată concertelor: „Asta e bătaie de joc marca Cosmin Andrei, un nesimțit ordinar”

Orașul Botoșani nu va mai avea parte de artiști internaționali cu ocazia inaugurării Parcului Cornișa, în data de 17 mai 2019. Grupul PSD, prin viceprimarul Cosmin Andrei, a depus un amendament prin care suma de 500.000 de lei a fost direcționată către alte obiective. Din acești bani, 260.000 de lei erau destinați pentru spectacole.





La spectacolele organizate cu ocazia inaugurării Parcului Cornișa au fost programați artiști de talie internațională, cum ar fi Ottawan, Nana, Dr Alban, Sound of Boney M ft Sheila Bonnick, alături de botoșăneanul Gelu Graur, informează botosaneanul.ro

„E noaptea minții, nu știu ce să fac, am contracte semnate, am plătit bilete, s-au dat avansuri. Trebuie să anulez tot, nu mai pot să fac un flyer, nu mai pot să fac un afiș. Nu mai am bani nici să plătesc lucrurile mărunte, publicitate pe online sau la radiourile din zonă, nimic. Mi s-a dat să administrez cel mai mare obiectiv din ultimii 30 de ani și nu mi-a lăsat nici un ban. Asta e administrație? Asta e bătaie de joc marca Cosmin Andrei, un nesimțit ordinar”, a izbucnit directorul DSPSA, Eugen Țurcanu.

Alături de cei 200.000 de lei aprobați deja pentru zilele de 18 și 19 mai, organizatorii ar mai fi avut nevoie de aproximativ 300.000 de lei pentru artiștii internaționali.

„Pentru spectacole aveam 260.000 de lei semnate contracte deja și mai trebuia să dau avans la 1 mai o diferență ca să acopăr tot, încă vreo 40.000 de lei. Am contract semnat, așteptam să votăm bugetul. Ne-au luat toți banii aceia, cei 260.000 de lei erau acolo. Că de ce i-am trecut acolo? Dar nu scrie nicăieri, dacă sunt pus să fac promovare la Cornișa că trebuie să vin în fiecare zi ca găina aia care a înghițit o mărgică și fac cotcodac”, a mai transmis Țurcanu.

În prezent, lucrurile au rămas efectiv în aer, ținând cont că au fost semnate precontracte cu artiștii cu sume din 1/12 aferente bugetului pe anul trecut.

În cazul în care se vor găsi fi bani, Eugen Țurcanu a transmis că este posibilă chiar rezilierea contractelor cu artiștii.

„Nu știu ce se întâmplă. Vă dați seama în ce situație sunt pus, să fiu dat în judecată, să mă târâie prin tribunale. Nu mai este nici o soluție până pe 17 mai. Prima seară este sub semnul întrebării. Anulăm tot și nu mai facem nimic, stăm și ne uităm și o să vină peste 6 luni să mă întrebe, ce ai făcut la Cornișa? Atât îl duce mintea, atât poate, am discutat cu el”, a mai supus Țurcanu.

