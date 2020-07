Simonis a lansat miercuri, pe Facebook, un atac în care afirmă că Guvernul Orban „a produs numai aberaţii legislative”.

Mai mult, liderul deputaţilor PSD a spus că nu pot fi luate decizii coerente în Palatul Victoria „printre sticle de whisky şi fum de trabuc”.

Este o referire la episodul din 25 mai, când Orban a fost surprins alături de alţi lideri liberali consumând alcool şi fumând într-un spaţiu închis la Palatul Victoria.

„E concurs de influenţe în guvernarea PNL! Lupta se dă, mai nou, între guvernarea sub influenţa sponsorilor partidului şi luarea deciziilor sub influenţa alcoolului.

Devine din ce în ce mai clar de ce, de 8 luni, Guvernul PNL a produs numai aberaţii legislative.

Pur şi simplu nu poţi lua decizii coerente în Palatul Victoria printre sticle de whisky şi fum de trabuc, nu poţi produce legi corecte sorbind din ceşcuţă coniac de colecţie”, a susţinut Simonis.

„Toată România, mai puţin preşedintele Iohannis, l-a văzut pe Orban petrecând, în plină pandemie, sfidând orice regulă de bun simţ.

Mă aştept ca preşedintele Iohannis să iasă rapid în declaraţii publice şi să înfiereze PSD pentru beţiile PNL!”, a completat deputatul PSD.

Amintim că la puţin timp după imaginea virală de la sediul Guvernului României, Orban dezvăluia că a plătit amenzile care se impuneau.

Astfel, sâmbătă, 30 mai, el achita două amenzi în valoare de 3.000 lei pentru fumat și nepurtarea măștii în spații închise.

La acea vreme, premierul s-a prezentat la poliție pentru a cere să plătească amenzile pentru fumat în spațiu închis și nepurtarea măștii de protecție.

Orban a adăugat că la 25 a fost ziua lui de naştere, câţiva colegi au venit să-i spună la mulţi ani, iar el le-a oferit ceva de băut.

„Fotografia care a fost dată pe online este o fotografie care a fost făcută în data de 25 mai, de ziua mea de naștere.

Mai mulți colegi mi-au făcut surpriza să vină să îmi ureze La mulți ani și cu această ocazie ne-am așezat, i-am servit și întradevăr am încălcat niște reguli.

Recunosc că am greșit, îmi pare rău, a fost o circumstanță specială, ziua mea. Practic am relaxat rigorile. Îmi cer scuze că am compărut împotriva voinței mele, pentru că nu eu am dat poza, într-o postură în care nu mi-aș fi dorit să apar.

Dar am încălcat regulile, mi-am asumat, am fost amendat, am plătit amenda. Am recunoscut că am greșit, mi-am cerut scuze, nu recomand nimănui, îi rog pe români să respecte regulile, așa cum le-am respectat și eu în toate circumstanțele.

Am greșit, am plătit. Este o mare diferență între comportamentul altor lideri politici și al meu.

În ceea ce mă privește, în toate ocaziile publice am purtat mască, am respectat regulile.

În această situație mi-am recunoscut greșeala, mi-am plătit amenda, am considerat că așa este normal și firesc, în timp ce alți lideri politici în mod deliberat au încălcat regulile”, au fost câteva dintre reacţiile lui Orban despre subiectul viral.

foto: Răzvan Vălcăneanţu