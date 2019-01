PREMIERA iniţiată de protestul vestelor galbene. Corespondență din Paris

Pentru prima data de la inceputul manifestatiilor vestelor galbene, doua manifestatii au fost declarate la Prefectura de politie din Paris : una pe Champs Elysée, alta de la Place de l’Hotel de Ville (Primaria) spre Assemblée Nationale. Aproximativ 4000 de veste galbene s-au mobilizat azi in capitala.





Primele incidente au aparut in momentul in care coloana de maifestanti s-a apropiat de Assemblée Nationale si unii dintre participanti au incercat sa devieze marsul de la traseul declarat. Politia a blocat imediat coloana si in acest moment au inceput violentele, cu utilizarea primelor grenade lacrimogene. Vestele Galbene sunt blocate pe Quai Voltaire-Quai Anatole France(in dreptul Luvrului) si pe pasarela Léopold Segar Senghor. In orice caz, manifestatia nu este autorizata in piata din fata Assemblée Nationale unde deputatii lucreaza azi.

Reuniuni ale vestelor galbene sunt anuntate peste tot in Franta insa cu o participare mult redusa fata de cele de anul trecut. Sustinerea populatiei este de asemenea in scadere dramatica, mai ales dupa anunturile facute de Emmanul Macron, care dau satisfactie solicitarilor facute in cazul primelor manifestatii.

Dat fiind spatiul extrem de restrans pe care se deruleaza marsul, camioanele de apa nu au acces. Pentru a evita debordarile pe care le-am vazut la manifestatiile de anul trecut, Prefectura de politie si jandarmeria au decis sa suplimenteze pe parcursul zilei efectivele mobilizate.

