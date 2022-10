Protestele violente în Republica Moldova. Creșterea prețurilor la energie și scăderea nivelului de trai, principalele nemulțumiri

Protestatarii și-au arătat nemulțumirea față de creșterea prețurilor și au acuzat guvernarea că nu soluționează criza energetică.

Ofițerii organelor de ordine au împiedicat o coloană de mii de oameni să intre în centrul Capitalei moldovene. După cum informează, duminică, corespondentul TASS de la fața locului, coloana de mii de oameni a intrat în cordonul de poliție, iar anumite grupuri de oameni încearcă să-l spargă.

În fruntea coloanei s-au aflat deputați ai partidului de opoziție ȘOR și ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Nemulțumiți de prețurile ridicate la energie și de scăderea nivelului de trai, protestatarii scandează „Alegeri anticipate!”, „Demisia!”, „Fără dictatură!” şi „Rușine!”.

But for some reason we don’t hear about the protests in Chisinau since the corrupt Sandu and the whole government is backed by the West https://t.co/wpyVvWD3p7

— m (@0Arschloch) October 30, 2022