Cazul Sorinei, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie de români din America, continuă să stârnească reacții. Astfel, un grup de localnici din Baia de Aramă a ieșit sâmbătă după- amiază în stradă, cerând anularea adopției fetiței de 8 ani, scrie .activenews.ro . Sorina a fost luată cu ajutorul mascaților din locuința familiei Șărămăt, unde a crescut, pentru a fi dată unei famili româno-americane care a adoptat-o. Protestarii au strigat sloganuri cum ar fi :„Anulați adopția, că Sorina nu vă vrea!”, „Sorina a fost furată, nicidecum abandonată”, „Noi suntem uniți, nu suntem plătiți”, „Sorina, te iubim!” .

Nicolae Ivan,directorul publicației online Sabotorii Gorjului, citat de Radio Infinit. , a spus : „Vom fi prezenți în orășelul de sub munte pentru a trage un nou semnal de alarmă, tuturor autorităților responsabile. În țara asta am ajuns să suferim de sărăcie, dar nu și de amnezie!”. Acesta a mai declarat că

localnicii vor cere în continuare anularea adopției internaționale a Sorinei și îmbunătățirea procedurii de adopție pentru cetățenii români. Nicolae Ivan este sigur că, în cazul Sorinei, procedura de adopție a fost încălcată, prin falsificarea actelor depuse la dosar. Nicolae Ivan își dă seama că protestul de sâmbătă este un gest simbolic, acesta afirmând că, după alegerile prezidențiale, va fi organizată o mare demonstrație. Nicolae Ivan contează și pe sprijinul lui Cătălin Ivan, candidat la Președinție. Până când va fi organizat un nou protest, luni are loc un nou termen al procesului pentru anularea adopției .

„Luni, pe 21 oct., se vor judecă ambele procese în aceeași ședință: suspendarea adopției și anularea adopției. După cum știm, la ulmul proces de suspendare a adopției, doamna avocat a familiei Șărămăt a cerut recuzarea completului de judecată. S-a stabilit, astfel, judecarea acestui proces în aceeași ședință cu cel de luni pentru anularea adopției”, a anunțat sâmbătă, Simona Clopoțel, pe grupul de socializare „Uniți pentru Sorina!”.

Portalul Stiripentruviata.ro citează surse apropiate anchetei , care ar afirmă că expertiză grafologică a declarațiilor din dosarul adopției Sorinei ar fi demonstrat că semnătura Marianei Șărămăt pe așa-zisă „renunțare la adopție” ar fi fost falsificată.

