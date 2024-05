Proteste masive în Ungaria. Zeci de mii de maghiari cer din nou demisia premierului Viktor Orban

Continuă protestele în Ungaria la adresa premierului Viktor Orban. Mii de maghiari au manifestat duminică pe străzile din Debrecen împotriva prim-ministrului ungar, în condițiile în care mai sunt doar două luni până la alegerile locale și europarlamentare.

Mitingul anti Viktor Orban a fost organizat de Peter Magyar, un politician considerat de observatorii străini drept o amenințare serioasă din ultimii cinci-zee ani la adresa liderului naționalist. Presa locală a relatat că au protestat peste 10.000 de persoane la mitingul organizat în Debrecen, un pilon important pentru partidul Fidesz, condus de Orban.

Fidesz a preluat puterea în Debrecen la finalul anilor 90. La ultimele alegeri actualul partid de guvernământ a obținut 60% din numărul total de voturi, în timp ce entitățile politice de opoziție și-au împărțit aproximativ o treime din restul buletinelor de vot.

Peter Magyar, într-un discurs adresat mulțimii, a condamnat una dintre politicile de bază ale premierului Orban și anume nivelul extrem de mic al alocațiilor pentru copii din Ungaria. „Dacă spui această poveste oriunde în Europa, nimeni nu te va crede", a spus Magyar.

Premierul maghiar a declarat că Ungaria se numără printre puținele state europene care direcționează cea mai mare parte din eonomie pentru susținerea familiilor. „Avem nevoie de un sistem complet nou, în care sprijinul social să fie într-adevăr direcţionat pe baza nevoilor sociale", a mai spus Magyar.

It never happened that tens of thousands gather outside Budapest for an opposition rally. First time ever with #PeterMagyar. Live from Debrecen. pic.twitter.com/RnoHYksl9l

— Stefano Bottoni (@stefanobottoni1) May 5, 2024