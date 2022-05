Proteste de amploare de Ziua Victoriei. Ambasadorul Rusiei la Varșovia, stropit cu vopsea roșie

Serghei Andreev, ambasadorul Rusiei în Polonia, a avut parte de o surpriză neplăcută. Cu ocazia Zilei Victoriei, acesta a organizat o ceremonie la cimitirul soldaților sovietici din Varșovia. Însoțit de poliție, ambasadorul mergea să depună coroane, însă drumul său a fost blocat de mai multe persoane care i-au strigat insulte. Mai mult decât atât, ambasadorul a fost stropit cu vopsea roșie de protestatari, care cereau oprirea războiului din Ucraina.

Corespondentul RIA Novosti a descris persoanele care l-au atac pe ambasadorul Rusiei în Polinia drept ‘polonezi și ucraineni agresivi’.

După incident, Serghei Andreev a fost nevoit să părăsească cimitirul, escortat de poliție.

⚡️ #Russian Ambassador in #Poland was attacked while trying to lay flowers at the cemetery of #Soviet soldiers and doused with red paint.

Here’s a video of that moment.#May9 #Russian #Russia #RussianShameDay #VictoryDay pic.twitter.com/FrWWzgwkd8

— News from Ukraine (@uasupport999) May 9, 2022