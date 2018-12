„Să vă fie RUȘINE!” JANDARMERIA, HUIDUITĂ de Ziua Națională din cauza intervenției din 10 august

Mai multe persoane au afişat bannere cu mesaje de protest faţă de Jandarmerie şi PSD, sâmbătă, în timpul ceremoniilor din Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca, organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României.





Pe bannere erau scrise mesaje: „Anul 101. România europeană fără corupţi la putere”, „Cinste înaintaşilor! Ruşine nouă! În an centenar, România are un premier agramat controlat de un infractor. #Îndrăzneşte să crezi”, „În an centenar, Jandarmeria a reprimat brutal protestul paşnic a 100.000 de români. Să vă fie ruşine!” au fost afişate, sâmbătă, în Piaţa Avram Iancu în timpul ceremoniilor de Ziua Naţională.

Mai multe persoane aflate pe traseu s-au întors cu spatele, în semn de protest, în timpul defilării unor subunităţi de jandarmi.

La eveniment a avut loc şi o paradă cu tehnică militară şi de intervenţie aparţinând Diviziei 4 Infanterie „Gemina” şi unor instituţii ale MAI, Piaţa Avram Iancu fiind survolată de elicoptere IAR-330 Puma și avioane MIG -21 Lancer.

Manifestările de dicate Zilei Naţionale s-au încheiat cu un spectacol de artificii de zi în culorile roşu, galben şi albastru şi confeti.

Atenție, șoferi! Poliția rutieră dă amenzi dure pentru asta! Mesajul de ultimă oră al oamenilor legii

Pagina 1 din 1