Cei 12 ULTRAȘI VIOLENȚI din Piața Victoriei, CONDAMNAȚI. E INCREDIBIL ce PEDEPSE au primit...

12 pedepse cu închisoarea și două suspendări: iată situația ultrașilor care au protestat violent la mitingul Anti-OUG 13, cea mai mare manifestație care a avut loc după Revoluție.





Cei 12 huligani au fost găsiți vinovați pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea liniștii publice. Cel mai aspru pedepsit a primit o pedeapsă cu închisoarea de 4 ani și jumătate cu executare și este obligat să achite o amendă penală de 3.000 de lei.

Ceilalți au primit pedepse de închisoare cu suspendare, fiind astfel obligați să muncească în folosul comunității. De asemenea, câțiva dintre aceștia trebuie să plătească daune materiale și morale către 4 jandarmi. În funcție de prejudiciile aduse, sumele variază între 3.000 de euro și 37.000 de euro.

Dat fiind că acești ultrași sunt considerați a fi pericol public, li s-au recoltat probe biologice astfel încât la următoarea abatere să fie indentificați cu ajutorul bazelor de date ale autorităților.

Pe 17 februarie 2017, aproximativ 150.000 de oameni protestau pașnic împotriva OUG 13. Deodată, un grup izolat de indivizi, extrem de violenți, cunoscuți drept membri ai galeriilor de fotbal, au provocat violențe, bătându-se cu jandarmii.

SENTINȚA JUDECATORIEI SECTORULUI 1, CONFORM ziare.com:

Mihai Calin - avertisment. Ionut Cristian Dinu - 2 ani si 6 luni cu suspendare. Stefan-Gabriel Lupu - 1 an si 4 luni cu suspendare Alexandru-Claudiu Palade - 1 an si 10 luni cu suspendare. Andrei-Catalin Pavel - 1 an si 8 luni cu suspendare. Andrei Bogdan Fagel - 1 an si 6 luni cu suspendare. Octavian Gheorghe - 1 an si 3 luni cu suspendare. Razvan Marian Radu - 4 ani si 6 luni inchisoare si 3.000 lei (150 zile-amenda X 20 lei) amenda penala, dupa contopirea cu o alta sentinta. Alexandru Moraru - achitat. Robert Liviu Iancu - Masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada de 6 (sase) luni cu incepere de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte. Pe durata executarii masurii educative a asistarii zilnice, sa nu participe la adunari publice cu caracter politic, social, cultural sau sportiv de orice amploare, actiuni de protest organizate sau spontane, cu exceptia celor impuse de desfasurarea activitatii academice, profesionale sau a evenimentelor sportive la care participa in calitate de concurent, sa urmeze un curs de pregatire scolara sau de formare profesionala, sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Bucuresti la datele fixate de acesta. Alexandru George Timinschi - 2 ani si 6 luni cu suspendare. Alexandru Marius Boscu - 2 ani cu suspendare. Daniel Ionut Ion - 2 ani si 6 luni cu suspendare.

