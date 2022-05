Margarita Simonyan s-a născut într-o familie armeană din Krasnodar, a trăit un an în Statele Unite în timpul anilor de școală într-un program de schimb. Ulterior, Margarita a absolvit Facultatea de Jurnalism, iar propaganda și-a început-o într-un moment potrivit, războiul cecen. Ea a reușit să se facă auzită iar pasul următor a fost să se mute la Moscova fiind alăturată foarte repede grupului prezidențial de jurnaliști.

Este evident că în domeniul propagandei Margarita a dat dovadă de abilități remarcabile care i-au permis să conducă canalul nou creat Russia Today la vârsta de 25 de ani. Următorul pas în carieră a fost să conducă agenția Russia Today și agenția de presă Sputnik.

Propagandista Margarita Simonyan, șefa canalului de televiziune RT (este fostul post Russia Today), a afirmat într-o emisiune la televiziunea publică Rossiya-1 că, dacă ar fi vrut, Moscova ar fi rezolvat Ucraina în câteva ore, nu în zile, dar a decis altfel pentru că armata rusă efectuează o „operațiune militară specială” în țara vecină și „nu un război”.

În fiecare zi, an de an, Margarita Simonyan minte aproape despre orice: denaturează faptele, manipulează, reduce la tăcere, dă totul numai cum îi convine ei și primește mulți bani pentru asta. Mai mult, nu numai că primește bani pentru munca ei de propagandă, ci îi fură activ și din buzunarele contribuabililor ruși, scrie tsn.ua.

RT editor in chief Margarita Simonyan claims Russia could have „dealt with Ukraine in hours” had it wanted to, but because it’s fighting a „special military operation” and not a „war”, it decided against it

(with subtitles) pic.twitter.com/AyxwzqCXKS

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 21, 2022