Propaganda Kremlinului lovește din nou: „Noi purtăm războaie în scopuri pașnice”

La discuțiile care are au loc în studioul programului realizat de Vladimir Solovyov, Rossiya-1, iau parte experți, politicieni, politologi, jurnaliști și antreprenori. De cele mai multe ori, celebrul jurnalist, ridică tonul la invitații care nu-i susțin ideile.

Un nou moment care i-a şocat pe invitaţi a fot atunci când Vladimir Soloviov a afirmat în timpul emisiunii sale difuzate de postul Rossiya-1 că rușii poartă războaie în scopuri pașnice.

Discuția privind războaiele în scopuri pașnice ale Rusiei începe după o intervenție a politologul Dmitri Kulikov care afirmă că „în Occident se spune deschis acum că ei planifică ani de zile de conflict armat în Ucraina. Din înțelegerea mea, noi i-am tot îndemnat să se oprească: „Nu o faceți, nu merită”.

„Mai multe momente orwelliene, în care cei mai buni propagandiști ai Kremlinului pretind că Rusia a implorat Occidentul să nu înceapă acest război (pe care Rusia l-a început după ce fiecare lider occidental l-a îndemnat pe Putin să nu invadeze Ucraina). Este destul de suprarealist când ei afirmă că Rusia luptă pentru pace”, scrie Julia Davis @ Cronicar @TheDailyBeast, creatorul Russian Media Monitor, sancționat de Rusia.

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 9, 2022