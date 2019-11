Deși acesta arată o creștere spectaculoasă a personajelor homosexuale, transsexuale etc în programele difuzate în „prime time”, GLAAD a cerut ca Hollywoodul să-și dubleze eforturile astfel încât, până în 2025, o cincime din personajele care apar cu regularitate în intervalul orar de maximă audiență să aparțină comunității LGBT.

„Din cele 879 de personaje permanente programate să apară în emisiunile din „prime time” pentru anul următor, 90 (10,2%) sunt LGBT”, arată raportul, atingându-se astfel nivelul cerut de grupul pro-minoritar anul trecut și care reprezintă „cel mai mare procent de personaje permanente LGBT pe care GLAAD le-a contabilizat în programele difuzate în prime time”.

Aceasta înseamnă că „reprezentarea” în intervalul orar de maximă audiență este mai mult decât dublu față de estimările făcute de Gallup în 2017, și anume că 4,5% din populația Statelor Unite se prezintă ca aparținând minorității LGBT.

(GLAAD citează o cercetare sociologică pe care ar fi realizat-o în colaborare cu institutul Harris și care afirmă că 20% dintre americanii cu vârste între 18 și 34 de ani sunt LGBT.)

Grupul de propagandă dorește ca această supra-reprezentare să se dubleze din nou, „făcând apel la industrie (a filmului și de divertisment) să facă în așa fel încât 20% din personajele care apar cu regularitate în emisiunile din „prime time” să fie LGBT până în 2025”.

„În plus, provocăm toate posturile să se asigure că în următorii doi ani, jumătate din personajele LGBT ale fiecărui post să fie de culoare”, mai afirmă GLAAD. „În timp ce programele transmise pe calea undelor au atins deja acest deziderat în ultimii doi ani, emisiunile prin cablu sau online sunt încă departe.”

Grupul de presiune susține că prin aceste solicitări dorește să se asigure că „divertismentul reflectă lumea în care este creat și audiența care îl urmărește”.

În realitate, această supra-licitare are un scopt cât se poate de perfid: răspândirea unei percepții greșite în rândurile populației.

Un sondaj Gallup din luna iunie arată că americanii supraestimează cu mult proporția de persoane LGBT în total populație: aproape un sfert! Și mai grav este că tinerii sunt convinși că acest segment și mai numeros de atât!

(În imagine, un sărut Gay din serialul Disney pentru copii (!) „Star vs. the Forces of Evil”.)

Deși „reprezentarea” personajelor LGBT continuă să crească în mod constant la emisiunile televiziunilor americane, GLAAD se plânge de ani de zile de lipsa personajelor și temelor homosexuale în filmele importante sau în jocurile video.

În august 2018, GLAAD, în colaborare cu mișcarea Times Up, a organizat o coaliție de peste 45 de grupuri, agenții de talente și companii de producție care au solicitat o prezență mai frecventă și o prezentare mai favorabilă a personajelor transsexuale în media.

Cu toate acestea, o cercetare realizată chiar de GLAAD demonstrează că solicitările tot mai exagerate ale activiștilor privind promovarea LGBT au ca efect scăderea audiențelor și o creștere a respingerii acestor mesaje.

Potrivit GLAAD, agresivitatea activiștilor a provocat o reducere a proporției americanilor cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani care se declară „aliați” ai LGBT.

