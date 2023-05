Programul Untold 2023. Când va evolua Martin Garrix, DJ-ul aflat pe locul unu în Top 100 DJ Mag

Până acum au fost confirmați 13 artiști pentru Festivalul Untold 2023, iar cap de afiș sunt Martin Garrix, Armin Van Buuren, David Guetta și Imagine Dragons. Organizatorii festivalului Untold au anunțat programul pe zile și au pus în vânzare primele bilete.

Pe 6 august, Armin van Buuren va urca pe scenă, promițând o experiență de neuitat. Untold te așteaptă în perioada 3-6 august la Cluj-Napoca. Joi, 3 august, îi puteți vedea în premieră în România pe Eva Max și Bebe Rexha, alături Alok, KSHMR, Steve Aoki și Topic.

Vineri, festivalul pregătește încă o zi de distracție pentru participanți, cu un concert al trupei de rock alternativ Imagine Dragons. Line-up-ul de la mainstage este completat de Alesso, Salvatore Ganacci și Tujamo.

Cel mai popular DJ al lumii, Martin Garrix, va urca pe scenă sâmbătă, 5 august

Martin Garrix, DJ-ul care ocupă locul 1 în Top 100 DJ Mag, revine pe scena principală de la UNTOLD. Olandezul a ajuns cunoscut în întreaga lume după ce a lansat unul dintre cele mai mari succese din muzica electronică, single-ul „Animals”. Piesa a depășit 361 de milioane de ascultări pe Spotify și 1.6 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Garrix a lucrat cu cei mai mari artiști mainstream de la Ed Sheeran, Dua Lipa, Usher sau U2 și este al doilea olandez din istoria muzicii electronice care a ocupat de patru ori locul 1 în Top 100 DJ Mag, după Armin van Buuren votat de cinci ori No 1 DJ. Este primul artist olandez care a marcat un record pe platforma Spotify. Single-urile „In The Name Of Love” (feat. Bebe Rexha) și „Scared To Be Lonely” (feat. Dua Lipa) au depășit 1 miliard de stream-uri.

David Guetta, unul dintre cei mai influenți DJ-i ai muzicii dance din ultimii ani, revine pe scena principală a festivalului Untold. Ferg, Years & Years și Fedde le Grand completează line-up-ul pentru ziua de duminică.

Programul pe zile de la Festivalul Untold 2023

Joi, 3 august: Amber Bross, Amelie Lens, Ann Clue, Boris Brejcha, Kasia, Nusha, Sara Bluma.

Vineri, 4 august: Bedouin, CamelPhat, Mathame, Sublee.

Sâmbătă, 5 august: Charlie, Mihigh, Priku.

Duminică, 6 august: Dixon, Mahoni, Marco Carolo, Persic, Sit, Vizan.

Prima etapă de vânzare a biletelor pentru o zi la festivalul Untold va avea loc luni, 29 mai, începând cu ora 12:00, cu prețul de 69 de Euro + Taxe, potrivit infomusic.ro.