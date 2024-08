Sport O zi din viața unui sportiv de performanță. Canotoarea Mădălina Bereș: Timpul liber este limitat







Viața unui sportiv de performanță vine la pachet cu multe greutăți. Aceștia sunt nevoiți să renunțe la anumite lucruri pentru a-și păstra o condiție fizică perfectă, precum timpul liber. Mădălina Bereș este una dintre campioanele României. Aceasta a povestit despre cariera și experiența sa în lumea canotajului.

Având în vedere dedicarea, pasiunea și rezultatele obținute, Mădălina Bereș s-a numărat printre persoanele nominalizate în Capital Top 100 Femei de Succes, ediția 2024.

Pregătirea pentru Olimpiadă

„În acest an, tot focusul și atenția noastră s-au îndreptat către competiția mult așteptată de orice sportiv de performanta: Olimpiada. Cu motivația necesară, am respectat planul de pregătire, pentru a reuși să ajungem în cea mai bună formă sportivă” a declarat Mădălina Bereș, într-un interviu pentru Revista Capital.

Sportul de performanță vine cu multe încercări și greutăți. Trebuie să duci un stil de viață disciplinat, cu o dietă echilibrată, un program strict și o mentalitate sănătoasă.

„În fiecare sportiv de performanță există ceva deosebit, un spirit de învingător, care îl face să continue indiferent de greutăți. De-a lungul carierei sportive, am avut perioade extraordinare cu medalii dintre cele mai strălucitoare, dar și momente când antrenamentele nu ies așa cum îți dorești, când apar dureri și frustrări. Este foarte important să ai oameni alături de tine în momente dificile, care să îți dea imboldul de care ai nevoie pentru a continua”, a spus Mădălina Bereș.

Mădălina Bereș, medalii și competiții internaționale

Mădălina este o veterană în cadrul Federației Române de Canotaj. Doar în ultimii doi ani, a reușit să aducă multe medalii de la campionatele europene și mondiale. Iar motto-ul după care se ghidează în viață este „Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!”.

„Am avut privilegiul de a participa la multe competiții internaționale. Momentul în care am urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și s-a intonat imnul național va rămâne mereu în sufletul meu. La fel ca și medalia de bronz obținută la Jocurile Olimpice de la Rio, cât și cursa în care am atins recordul olimpic în barca de opt plus unu la Jocurile Olimpice de la Tokyo” a povestit Mădălina Bereș.

Programul strict al sportivilor de performanță

Condiția fizică este un lucru extrem de important pentru orice sportiv de performanță. Astfel, Mădălina a povestit despre programul său strict, care se concentrează pe respectarea orelor de antrenament. „Noi avem o rutină destul de strictă. Stăm foarte mult timp în cantonament, atât la Baza Sportivă din Snagov cât și în Piediluco, Italia. Adunat sunt 10 luni pe an. Programul nostru de pregătire este împărțit în cicluri de trei săptămâni în care facem 3 antrenamente pe zi și una unde facem 1 antrenament pe zi”, a explicat sportiva.

Timpul liber al sportivilor este destul de limitat. Aceștia trebuie să urmeze un program ce are ca scop dezvoltarea unei condiții fizice de invidiat.

„Timpul nostru liber este destul de limitat. Ne trezim devreme pentru a lua micul dejun, între orele 8:00-9:00. Avem primul antrenament care constă în vâslit în jur de 24 de km la diferite intensități pe apă sau ergometru(dacă nu ne permite vremea să ieșim pe apă). Servim prânzul între orele 12:30-13:00, urmând o perioadă de odihnă de o oră jumătate. Începând cu ora 15:30, ne pregătim pentru bicicletă în sala care durează între o oră și o oră jumătate. În completarea bicicletei, avem antrenamentul de forță care se întinde aproximativ două ore. După ce luăm cina la 19:00, avem timp pentru recuperare, refacere și pentru noi”, a povestit Mădălina Bereș.