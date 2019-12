În 31 decembrie, maximele temperaturii aerului se vor situa peste cele normale, respectiv 4…6 grade, în medie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori în marea lor majoritate mai ridicate decât normele climatologice, astfel că minimele se vor încadra într-un ecart mediu de -5…-1 grad.

În Banat, intervalul de prognoză va debuta cu un regim termic în general caracterizat de valori apropiate de cele climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime diurne în medie de 2 – 4 grade şi minime de minus 6 – minus 4 grade. După data de 4 ianuarie, estimările prognostice indică o probabilitate mare pentru înregistrarea unor temperaturi uşor mai ridicate decât în mod obişnuit, cu valori maxime de 4 – 6 grade şi minime de minus 4 – minus 2 grade, mediat regional. În cea mai mare parte a intervalului de referinţă, regimul pluviometric va fi deficitar, probabilitatea pentru precipitaţii fiind mai ridicată doar în ultimele zile.

În Crişana, primele zile ale intervalului de referinţă vor fi caracterizate de valori ale temperaturii aerului apropiate de cele climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime diurne în medie de 2 – 4 grade şi minime de minus 6 – minus 4 grade. După data de 4 ianuarie, estimările prognostice indică o probabilitate mare pentru înregistrarea unor temperaturi uşor mai ridicate decât în mod obişnuit (în special valorile diurne), cu maxime de 3 – 6 grade şi minime de minus 4 – minus 2 grade, mediat regional. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în general redusă pe parcursul intervalului de referinţă, dar cu precădere în prima săptămână.

În Transilvania, în majoritatea zilelor din intervalul de prognoză, valorile termice, deşi cu uşoare variaţii, se vor situa în jurul celor climatologic specifice acestei perioade din an, cu maxime de 0 – 2 grade şi minime de minus 8 – minus 4 grade, în medie. Temperaturi diurne uşor mai ridicate vor fi posibile în jurul datei de 4 ianuarie şi din nou în perioada 8 -10 ianuarie. În prima săptămână a intervalului de referinţă, regimul pluviometric va fi deficitar, apoi probabilitatea pentru precipitaţii va mai creşte, în special în ultimele zile.

În Maramureş, valorile de temperatură vor avea uşoare variaţii de la o zi la alta, dar în mare parte din intervalul de referinţă se vor situa în jurul celor climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime, în medie, de 1 – 3 grade şi minime de minus 5 – minus 3 grade. Temperaturi diurne uşor mai ridicate vor fi posibile în jurul datei de 4 ianuarie şi din nou în perioada 8 -10 ianuarie. În prima săptămână a intervalului de referinţă, regimul pluviometric va fi deficitar, apoi probabilitatea pentru precipitaţii va mai creşte, în special în ultimele zile.

În Moldova, în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, valorile termice diurne vor fi apropiate de cele climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime de 1 – 4 grade. În 31 decembrie, dar şi în jurul datelor de 4 şi 8 ianuarie maximele temperaturii aerului se vor situa peste cele normale, respectiv 4 – 6 grade, în medie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori în marea lor majoritate mai ridicate decât normele climatologice, astfel că minimele se vor încadra într-un ecart mediu de minus 5 – minus 1 grad. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ redusă în mare parte din interval, exceptând ultimele zile.

În Dobrogea, valorile termice, deşi vor avea uşoare variaţii, se vor situa în jurul celor climatologic specifice pentru această perioadă din an în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, cu maxime de 3 – 5 grade şi minime de minus 3 – minus 1 grad, în medie. Temperaturi diurne uşor mai ridicate vor fi posibile în jurul datelor de 1 şi 4 ianuarie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori în marea lor majoritate mai ridicate decât normele climatologice, astfel că minimele se vor încadra într-un ecart mediu de -2 – 1 grad. Până în data de 06 ianuarie, precipitaţii slabe vor fi posibile doar izolat, urmând ca probabilitatea ca acestea să fie mai frecvente să crească spre sfârşitul intervalului.

În Muntenia, în majoritatea zilelor din intervalul de prognoză, valorile termice, deşi vor avea uşoare variaţii, se vor situa în jurul celor climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime de 2 – 5 grade şi minime de minus 5 – minus 2 grade, în medie. Temperaturi diurne uşor mai ridicate, cu precădere în zonele deluroase, vor fi în perioada 31 decembrie – 1 ianuarie şi în jurul datei de 4 ianuarie, când media regională va fi de 5 – 7 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar în mare parte a intervalului de referinţă, dar în special în prima săptămână, probabilitatea pentru precipitaţii fiind mai ridicată doar în ultimele zile (după data de 8 ianuarie).

În Oltenia, în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, valorile termice diurne se vor situa peste cele climatologic specifice în această perioadă din an, îndeosebi în zona deluroasă, cu maxime de 4 – 7 grade, în medie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori în marea lor majoritate apropiate de normalul perioadei, astfel că minimele se vor încadra într-un ecart mediu de minus 5 – minus 3 grade. Regimul pluviometric va fi în general deficitar, probabilitatea pentru precipitaţii fiind în creştere doar spre sfârşitul intervalului.

La munte, zilele de 31 decembrie, 3 şi 4 ianuarie vor fi caracterizate de un regim termic diurn peste cel normal al perioadei din an, cu maxime diurne ce vor atinge şi valori pozitive în masivele vestice, dar şi la altitudini de sub 1.400 de metri în restul zonei montane. În celelalte zile din interval, temperaturile maxime se vor situa în jurul celor climatologic specifice perioadei din an şi vor fi, în medie, de minus 5 – minus 2 grade. Minimele nocturne, în general apropiate de normal, se vor situa într-un ecart mediu de minus 10 – minus 5 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere începând din data de 6 ianuarie.

Te-ar putea interesa și: