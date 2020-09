1 octombrie

Profeția lui Petrache Lupu, făcută pe 1 octombrie 1936. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

Pe 1 octombrie s-au născut Julie Andrews, Jimmy Carter, Richard Harris, Walter Matthau, Annie Besant, Coca Bloos, Constantin C. Nottara, Gheorghe Vitanidis, Cristian Tudor Popescu, Angelo Niculescu, Alice Gabrielescu, George Matei Cantacuzino.

Pe 1 octombrie este Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare mare, Anania, Roman Melodul, Iosif și Chiriac de la Bisericani.

„Evenimentul Zilei” din 1 octombrie 1880 a fost că fabrica lui Edison din New Jersey a început să producă becuri electrice, iar la 1 octombrie1843 a apărut primul număr al prestigiosului săptămânal britanic „News of the World”.

Dar deosebit de importantă este profeţia făcută de Petrache Lupu care, în legătură cu Acoperământul Maicii Domnului, spunea, la 1 octombrie 1936, că: „Un mare imperiu va cuprinde Europa şi România sfântă va fi cucerită fără să se tragă cu tunul. Mai mult, poporul minţit şi ademenit va dori să fie cucerită ţara lui Decebal şi a lui Traian. Mari nenorociri se vor abate asupra românilor. Se vor băjeni cu milioanele, vor fi inundaţii şi cutremure mari, secetă mare, furtuni, din senin. Doi ani, România, Europa, toată lumea o să fie cuprinsă de o nouă boală, o nouă ciumă. Bogatul o să ceară săracului adăpost şi mămăligă. Ţara o să fie trădată de cei care o conduc, iar banul o să fie singura religie. Degeaba preoţii şi vlădicii or să ridice Crucea lui Hristos, că nu vor fi ascultaţi şi lumea o să râdă de ei. Hoţii or să fie domni şi curvele, doamne! Mai mulţi ani România o să fie bârlogul tâlharilor şi va avea felinarul roşu drept stemă. Războiul o să ne bată la uşă şi disperarea îşi va găsi sălaş în sufletul românilor. Când o să piară ultimul trădător de ţară şi toţi românii se vor pocăi, toți se vor întoarce acasă, o minune se va întâmpla şi Maica Domnului o să-şi întindă Acoperământul peste Grădina ei salvându-ne pe toţi, pe toţi românii şi aducând pace, bunăstare şi bucurie. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”

Este tulburător cum Petrache Lupul („Lupul” – o întâmplare?) a „văzut” cu atâta precizie peste aproape un secol. Mai rămâne să se împlinească partea bună cu „mântuirea, pacea, bunăstarea şi bucuria”!