Produsele alimentare locale pot deveni un lux în Uniunea Europeană. De ce explodează prețurile

Din punctul de vedere al fermierilor europeni, în timpul preşedinţiei slovene a Consiliului Uniunii Eurpene ar putea fi adoptată o decizie în privinţa unor chestiuni legate de existenţă, care va influenţa: dacă alimentele vor rămâne accesibile pentru toată lumea sau nu, a atras atenţia cea mai mare organizaţie pentru apărarea intereselor producătorilor agricoli europeni, Copa-Cogeca. Printre chestiunile privind existenţa face parte şi Strategia Uniunii Europene pentru protecția climei, Fit for 55, prezentată în iulie a acestui an, precum şi strategiile pentru Biodiversitate şi Farm to fork, prezentate anul trecut.

Pincipalele directive ale noii Politici Agricole Comune au fost deja stabilite la sfârșitul președinției portugheze, însă procesul legislativ abia acum urmează. Copa-Cogeca este încrezător că Președinția slovenă va exercita presiuni asupra Comisiei Europene și va convinge organismele UE să revizuiască strategiile în interesul fermierilor. Fermierii din UE protestează vehement împotriva proiectelor autorităţilor de la Bruxelles. În multe ţări din Europa de Vest oamenii ies în stradă și încearcă să prezinte în cadrul unor demonstrații spectaculoase daunele pe care le pot provoca obiectivele ecologice excesive ale UE în aprovizionarea cu alimente.

Ba mai mult, studiile ştiinţifice efectuate despre efectele strategiilor au ajuns la concluzia că proiectele UE abia contribuie sau nu contribuie de loc la îndeplinirea obiectivelor privind clima. Acest lucru se datorează faptului că agricultura contribuie mult mai puțin la emisiile materialelor dăunătoare decât industria sau chiar transportul. În urma dezvoltării tehnologiei emisiile agriculturii scad de la an la an, fără să fie impuse noi restricţii împotriva gospodarilor.

În prodifa acestui fapt, Bruxelles-ul ar exercita o presiune nejustificată asupra agriculturii, în special asupra creşterii animalelor.Fermierii din Europa subliniază în mod repetat că proiectele care restricționează bunăstarea animalelor și producția de culturi, care presupun creșteri semnificative ale costurilor, ar putea să aibă doar perdanţi, în afară de politicienii din UE. Cauza fiind aceea că măsurile severe ar duce la costuri de producție mult mai mari, iar producția de alimente ar scădea în continuare.

Presiuni severe asupra fermierilor

Așteptările și presiunile din ce în ce mai severe asupra activităților fermierilor îi pot încuraja să renunţe la această activitate. Se pare că în urma măsurilor planificate până în anul 2030, care vor afecta și agricultura, doar instituțiile UE și factorii de decizie vor beneficia, deoarece abordare ecologică răsunătoare le poate aduce beneficii politice. De aceea, toți ceilalți plătesc un preț ridicat, pe lângă fermieri, în special cetățenii europeni.

Se poate considera ca fiind o realitate creșterea drastică a prețurilor la alimente din cauza măsurilor severe despre care se spune că sunt ambițioase, dar în realitate au provocat o scădere imensă a randamentelor. „Nu are nici un rost să discutăm despre strategiile Comisiei Europene până când UE nu își schimbă politica comercială”, a spus Copa-Cogeca, ca o conluzie finală. Reducerea tarifelor vamale în cazul importurilor de produse agricole este un element important al acordurilor de liber schimb încheiate de UE cu ţările terţe.

Însă, criteriile obligatorii pentru producătorii europeni nu se extind şi asupra producţiei de alimente care ajung aici. Bruxellesul nu intenționează să extindă aceste cerinţe şi asupra producătorilor străini şi invocă drept argument regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMS). Astfel, fermierii din UE care sunt lăsați fără protecția pieței ar putea să ajungă într-un dezavantaj concurențial fatal.

Consecințele dăunătoare ale acestui fapt vor trebui să fie suportate de populație, deoarece din cauza înăspririi suplimentare a măsurilor, alimentele produse în Uniune nu vor fi accesibile pentru mulți. Astfel, oamenii cu venituri mai mici vor fi obligați să consume alimente de la producători din afara UE, periculoase din punct de vedere al sănătăţii. Prin urmare, scăderea preconizată a ofertei europene va încuraja și mai mult creșterea importurilor de alimente.