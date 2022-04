Probleme uriaşe pentru Mirela Vaida! Vedeta a recurs la un gest extrem. Toată lumea a rămas mască

Chiar în direct, Mirela Vaida a dat de înțeles că nu s-ar simți bine, motiv pentru care a și părăsit platoul de emisie. Adrian Velea, co-prezentatorul emisiunii, a adus câteva lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

„Ne-am întors în direct și colega mea, Mirela Vaida, o să revină în curând lângă mine. Îi este puțin rău, dar, așa cum o știm cu toții pe Mirela, este o femeie puternică și va reveni cât de curând, ne întoarcem la povestea noastră.”, a transmis Adrian Velea, în direct, în cadrul emisiunii Acces Direct.

Nu mult după aceea, Mirela Vaida a revenit în platoul Acces Direct, continuând emisiunea cu profesionalismul caracteristic.

Mirela Vaida, probleme mari de sănătate

Mirela Vaida a postat un videoclip pe rețelele sociale, în martie 2022, în care a anunțat că acuză stări de rău. Se pare că vedeta Antenei 1 a luat o infecție de la copiii ei și a rămas complet fără voce. Mirela Vaida mărturisește că a crezut că este mai rezistentă și nici nu mai știe ce tratament să urmăreze.

„Eram foarte fericită că au scăpat copiii de laringită și de febră, și am luat eu răgușeala. Mă doare gâtul. N-am COVID-19, m-am testat. Dar nu mai am voce. Și am de vorbit o grămadă, vă dați seama. Stau să mă întreb dacă mă mai pot exprima, practic. Acum sper să nu fie mai rău, adică să se termine doar la răgușeală. Să nu înceapă și la mine cu febra. Ce să iau, că nici nu mai știu. Ideea e că te plângi de copii, că nu știu ce, că tu ești rezistentă. Și, de fapt, iei și tu toate bolile de la ei“ a transmis Mirela Vaida pe Instragram.

Mirela Vaida, vacanţă cu ghinion

Cunoscuta prezentatoare TV, Mirela Vaida a împlinit în aceeași lună vârsta de 40 de ani și, după ce a avut ceva probleme de sănătate în ultima vreme, a ales să își facă un cadou special. O vacanță în Turcia la Istanbul, alături de soțul ei.

Gazda emisiunii Acces Direct mărturisea că își dorește soare și vreme caldă, mai ales după iarna care nu se dă plecată din România, unde temperaturile erau extrem de scăzute.

„Am vrut să fug de frigul de acasă și să vin la Instabul că e frumos. Uite, superb. Este?!”, le-a spus ironic Mirela Vaida fanilor de pe Instagram, dat fiind că, la acea vreme, orașul din Turcia era asaltat de ninsori.