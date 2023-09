Aprovizionarea cu motorină devine o problemă globală. OPEC+ nu va crește producția

Deși cotațiile de petrol sunt în creștere, la bursa de la Londra, barilul de petrol a fost tranzacționat cu 95 de dolari. Avansul este unul modest, dacă ne raportăm la explozia cotațiilor la motorină.

În piața de peste Ocean, prețurile la motorină au depășit 140 de dolari/baril, fiind de altfel cel mai mare nivel pentru această perioadă. pe continentul european, prețurile de referință au crescut la rândul lor cu 60% în ultimele luni.

Arabia Saudită și Rusia, ambele state membre OPEC+ au redus producția de țiței dens, folosit la fabricarea motorinei. La începutul lunii septembrie cele două state, care defapt sunt liderii OPEC+ au precizat că își vor menține nivelul scăzut de producție până la finalul anului, în pofida faptului că în ultimele trei luni ale anului cererea de motorină crește.

„Suntem în pericol să vedem noi tensiuni pe piaţă, în special pentru distilate, în lunile de iarnă. Companiile de rafinare au probleme în a ţine pasul cu cererea”, a declarat Toril Bosoni, responsabil pentru piaţa petrolieră la Agenţia Internaţională a Energiei.

Contextul actual generează provocări pentru toate rafinăriile din întreaga lume, nveoite de altfel să-și reducă la rândul lor producția. Situaţia actuală este una dificilă pentru rafinăriile din întreaga lume, care timp de mai multe luni au fost nevoite să reducă producţia.

„Temperaturile ridicate înregistrate în această vară în emisfera nordică au forţat multe rafinării să opereze la un nivel sub cel normal. În plus, rafinăriile au fost presate să fabrice alte produse precum combustibil pentru aviaţie şi benzină, în cazul cărora cererea şi-a revenit mai rapid, susţine Callum Bruce, analist la Goldman Sachs Group Inc.