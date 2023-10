Noi probeleme pentru Joe Biden. Fiica sa, acuzată de vandalism

Președintele american Joe Biden, nu are probleme doar cu Hunter. Care are de dat explicații în fața instanței pentru fapte de corupție ci și cu Naomi, fiica liderului de la Casa Albă.

Se pare că, fata președintelui american ar fi vandalizat Capitoliul în timp ce lucra pentru Senatul american. Faptele s-ar fi petrecut în 2011. Concret, în timpul unui tur al cupolei Capitolului, Naomi și-ar fi scrijelit numele pe unul din pereții din jurul domului. La vremea respectivă fata lui Biden avea doar 17 ani.

Pentru a repara greșeala fiicei, Joe Biden i-a scris un email Elizabethei Roach, funcționarul care se ocupa de circuitul turistic al Senatului, în care și-a cerut scuze în numele copilei.

Actul de ”vandalism” s-ar fi petrecut pe vremea când Naomi Biden, lucra pentru senatorul de Nevada, Harry Reid. La vremea respectivă Naomi încă era elevă la liceul Sidwell Friends din Washington DC, un liceu de elită. În anul 2001, Naomi și o colegă au făcut un tur al Senatului și ar fi deteriorat pereții din jurul domului.

„Eu sunt tatăl lui Naomi Biden. Nu pot să exprim cât de rău îmi pare pentru comportamentul lui Naomi. Am fost în ședințe toată ziua și tocmai am aflat de la mama Alisei ce s-a întâmplat’, preciza actualul președinte american în e-mailul redat de publicația New York Post.