Scandal în PRO TV. L-au umilit și i-au anulat emisiunea. Decizia este irevocabilă

Scandal de zile mari în platourile PRO TV, după ce șefii televiziunii au decis să anuleze o emisiune foarte așteptată, în care vedeta principală era Mihai Bobonete.





O emisiune anunțată foarter așteptată de la Pro TV și care fusese anunțată încă de anul trecut, a fost suspendată, scrie Cancan.

„Victimă” colaterală a deciziei șefilor televiziunii din Pache Protopopescu este nimeni altul decât Mihai Bobonete, îndrăgitul Bobiță din Las Fierbinți.

Emisiunea „Falsez pentru tine” a fost filmată în vara lui 2018 și urma să intre pe post chiar din toamna trecută. Numai că aproape că se împlinește anul și nu a fost difuzat încă niciun episod. Inițial, show-ul de voci realizat după formatul internațional „I can see your voice” urma să ia locul „Ninja Warrior”, care tocmai se încheiase.

„Duminica aceasta, 4 noiembrie de la ora 20:00, PRO TV va difuza filmul Parker. Show-ul «Falsez pentru tine» va fi lansat la o dată ulterioară”, a anunțat, la vremea respectivă PRO TV.

Surse de pe platourile „Falsez pentru tine” ne-au spus că, deși se dorea a fi amuzantă, emisiunea era departe de a fi comică, iar până și figuranții din public s-ar fi plictisit teribil la filmări.

„Bobonete este bun pentru rolul lui din Fierbinți, dar când își depășește atribuțiile, adică scrie scenarii sau când devine prezentator, devine plictisitor”, ne-a spus unul dintre cameramanii care au participat la filmări.

La show-ul „Falsez pentru tine”, Bobonete era acompaniat de Anna Lesko, Monica Anghel, Răzvan Fodor și Gojira, care aveau rolul de consilieri. Din emisiune au rămas până acum, pentru public, doar câteva secunde postate pe pagina de Facebook a serialului Las Fierbinți.

În fiecare ediție „Falsez pentru tine”, câte un artist cunoscut în muzica românească trebuia să analizeze ca un adevărat detectiv opt concurenți aflați pe scenă, pentru a descoperi cine are voce și cine falsează, însă fără ca aceștia să cânte. În fiecare rundă, invitatul elimina concurenții despre care credea că nu au voce, iar totul urma să fie dezvăluit la final: a ales un concurent cu voce sau a fost păcălit?

