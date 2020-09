Conform cifrelor de audiență consultate de Capital, al 18-lea sezon Las Fierbinți (Pro TV) a fost difuzat în paralel cu primul episod din noul sezon Chefi la cuțite (Antena 1).

Practic, telespectatorii au avut la dispoziţie două dintre cele mai bune producţii ale momentului pe piaţa de divertisment din România

Totuşi, balanţa a înclinat spre primul episod din Las Fierbinți, care a spart audiența, lăsând mult în urmă show-ul făcut de bucătarii de la Antena 1.

Astfel, conform măsurătorilor oficiale valabile pentru segmentul de public național, serialul de la PRO TV a ajuns la o audiență maximă de peste 11 puncte de rating.

De cealaltă parte, popularul show culinar de la Antena 1 n-a putut aduna mai mult de 6, 7 puncte de rating.

Mai mult decât atât, PRO TV a doborât orice concurenţă datorită meciului pe care naționala României l-a jucat în Austria, în Liga Naţiunilor.

Victoria de la Klagenfurt a tricolorilor a generat peste 10-11 puncte de rating pe segmentul publicului Național, iar audiența maximă în timpul meciului a fost de 11,6 puncte de rating.

Practic, de două ori față de următorul clasat. Amintim că România a învins Austria 2-3 (1-1), luni seara, pe Woerthersee Stadion din Klagenfurt, în Grupa 1 din Liga B a Ligii Naţiunilor.

Tricolorii au reuşit să câştige în faţa favoritei grupei prin golurile marcate de Denis Alibec (3), Dragoş Grigore (51) şi Alexandru Maxim (70).

În urma acestui rezultat, selecţionerul Mirel Rădoi a declarat: „Nici acum nu îmi schimb părerea, Austria este cea mai bună echipă a grupei noastre.

Asta nu înseamnă că în momentul de faţă noi nu suntem obligaţi să mergem la victorie cu orice adversar.

Cel mai echilibrat lot îl are Austria şi cea mai bună echipă este Austria, îmi menţin părerea. Noi am reuşit să compensăm cu alte lucruri.

Mă bucur că am reuşit să marcăm trei goluri în deplasare şi să terminăm într-un sistem 5-4-1 care nu a fost lucrat, doar că mulţi jucători îl ştiau de la echipa de club.

Probabil că am reuşit să creăm o atmosferă bună la nivel de grup, dar determinarea şi sacrificiul au venit de la ei.

Planul de joc cu Austria a fost mult mai uşor decât cel cu Irlanda de Nord pentru că am păstrat de la vechiul staff organizarea de la fazele ofensive şi tranziţia pozitivă.

Şi atunci ne-a fost mult mai uşor pentru că am păstrat lucrurile astea două de la Cosmin Contra şi staff-ul lui.

Am gândit în aceste zile că avem nevoie de jucători care să aducă ceva în plus, pentru că Austria are un ritm de joc foarte ridicat. Era clar că în momentul în care ne asumam să facem presing aveam nevoie de jucători care să aibă prospeţime.

Le mulţumesc tuturor jucătorilor, le cer scuze celor care nu au apucat să joace, sper să o facă pe viitor.”