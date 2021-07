Prințul William nu a privit-o cu ochi buni pe Meghan Markle încă de la începutul relației cu fratele său, Harry. Viitorul rege al Marii Britanii credea că Meghan are un plan, o țintă pe care vrea să o atingă, după cum a spus biograful regal Robert Lacey. Această informație a fost aflată de la o persoană apropiată lui William.

Motivul pentru care William s-a certat cu fratele său, Harry

„Cineva apropiat lui William mi-a spus că William a simțit încă de la început că Meghan are o țintă”, a afirmat istoricul regal, în cadrul documentarului Harry and William: What Went Wrong (Ce a Mers Rău). În ediția actualizată a cărții Bătălia fratilor, Robert Lacey face noi dezvăluiri despre ruptura dintre cei doi frați, William și Harry.

Viitorul rege al Marii Britanii a fost dezgustat de modul josnic în care Meghan se comporta cu personalul de la Buckingham. Și a numit-o, la acea vreme, pe viitoare soție a fratelui său, „o femeie sângerosă”.

S-a spus că relația dintre William și Harry s-a răcit atunci fratele cel mare i-a cerut celui mic să nu se grăbească în privința relației cu Meghan și să se mai gândească la viitorul alături de ea.

„Nu era nici pe departe atât de fermecătoare pe cât părea”

„Ea a supărat oamenii încă de la început. Am auzi încă de la început povești care susțineau că este o persoană dificilă și că îi supără pe oameni. Nu era nici pe departe atât de fermecătoare pe câte părea”, a spus despre Meghan și biografa Penny Junor, conform Express.

Lui Meghan i s-a reproșat faptul că aduce mai mult o vedetă decât un personaj care să se înscrie pe traiectoria definită de normele monarhice. „Membrii familiei regale nu sunt niște vedete. Sunt niște angajați ai acestei instituții publice”, a mai afirmat Penny Junior.