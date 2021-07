„Archewell Productions a fost creată de Ducele și Ducesa de Sussex pentru a produce programe care informează, ridică și inspiră. Prin parteneriatul său creativ cu Netflix – cel mai important serviciu de divertisment din lume din lume cu peste 195 de milioane de membri – Archewell Productions va folosi puterea povestirii pentru a îmbrățișa umanitatea noastră comună și datoria față de adevăr printr-un obiectiv compasiv. Archewell Productions a anunțat două proiecte interesante:

Inima lui Invictus

Heart of Invictus este o serie care va prezenta povești puternice de rezilienţă și speranță din partea concurenților în călătoria lor către Invictus Games The Haga 2020, care urmează să aibă loc în 2022. Această serie este produsă în parteneriat cu Fundația Invictus Games și provine de la echipa câștigătoare de premii Oscar a regizorului Orlando von Einsiedel și a producătorului Joanna Natasegara (Căștile albe, Virunga, Evelyn).

Din 2014, Jocurile Invictus au reunit militarii împuşcaţi, răniți sau bolnavi și veteranii din întreaga lume pentru a participa la nivel internațional la o competiție sportivă de prim rang – arătându-ne modul în care puterea sportului ne poate inspira și vindeca pe toți.

Perla

Pearl (titlu de lucru) este un serial animat care se concentrează pe aventurile eroice ale unei fete de 12 ani, care este inspirată de femei influente din istorie. Ducesa de Sussex va servi ca producător executiv alături de David Furnish (Rocketman, Gnomeo & Juliet), Carolyn Soper (Sherlock Gnomes, Tangled) și regizorii câștigători ai Premiului Emmy® Liz Garbus (I’ll Be Gone in the Dark, What S-a întâmplat, domnișoară Simone?), Și Dan Cogan (Icarus, The Apollo). Amanda Rynda (DC Super Hero Girls, The Loud House) va servi ca showrunner și producător executiv”, se arată pe archewell.com.

„Încă de la primele Jocuri Invictus din 2014, am știut că fiecare concurent va contribui în mod excepțional la un mozaic de rezistență, determinare și hotărâre. Această serie va oferi comunităților din întreaga lume o fereastră către poveștile mișcătoare și înălțătoare ale acestor concurenți pe drumul lor către Ţările de Jos, anul viitor.

Prima serie produsă în colaborare cu Netflix

Fiind prima serie produsă de Archewell Productions cu Netflix, în parteneriat cu Fundația Jocuri Invictus, nu aș putea fi mai entuziasmat de călătoria care urmează sau mai mândru de comunitatea Invictus pentru inspirația continuă a vindecării globale, a potențialului uman și a serviciului continuu”, a declarat Prinţul Harry, fondatorul Jocurilor Invictus și al Fundației Invictus Games.

„La fel ca multe fete de vârsta ei, eroina noastră Pearl se află într-o călătorie de descoperire de sine în timp ce încearcă să depășească provocările zilnice ale vieții. Sunt încântată că Archewell Productions, în parteneriat cu platforma Netflix și acești producători incredibili, vă vor aduce împreună acest nou serial animat, care sărbătorește femei extraordinare de-a lungul istoriei. Eu și David Furnish am fost dornici să scoatem la lumină această serie specială și sunt încântat că putem anunța astăzi (n.r. – miercuri, 14 iulie)”, a declarat Meghan Markle, cofondatoarea Archewell Productions.