Prințul și soția lui a anunțat că au decis să dea în judecată mai mulți paparazii pentru violarea cu brutalitate a vieții private, folosindu-se de drone pentru a le fotografia copilul. „Fiecărui cetățean din California îi este garantată prin lege intimitatea în propria locuință. Nimic nu poate încălca acest drept. Ducii de Sussex îi vor da în judecată pe paparazzi pentru a proteja intimitatea fiului lor, în propria lor locuință, fără a se teme de intruziunea fotografilor deghizați care vor să facă profit pe căi ilegale”, a declarat avocatul cuplului regal, citat de BBC.

Viața prințului Harry este monitorizată cu atenție de zeci de paparazzi, care au ajuns până acolo încât folosesc elicoptere sau drone, cu ajutorul cărora survolează proprietatea celor doi. Alți paparazzi au făcut găuri în gardul proprietații de unde pândesc orice mișcare a prințului, ulterior vânzând fotografiile unor ziare de cancan.

Începând cu data de 1 aprilie 2020, cei doi s-au retras oficial din casa regală britanică, preferând să meargă peste ocean unde sperau într-o viață liniștită. În ultimul anunț, Harry a scris că va continua, totuși, să muncească pentru casa regală. „Deşi s-ar putea să nu ne mai vedeţi atât de des, munca noastră va continua. Mulţumim întregii comunităţi – pentru sprijin, inspiraţie şi angajamentul împărtăşit de a face bine în lume. Aţi fost minunaţi!”, se afirmă în acelaşi mesaj.

Recent, presa din Marea Britanie scria că principele Harry s-ar fi săturat de viaţa de la Los Angeles şi ar fi gata să se reîntoarcă în Regatul Unit de unul singur. În State, Meghan este la ea acasă, protagonistă şi mereu dezinvoltă, în timp ce principele nu reuşeşte să-şi găsească rolul şi locul. Potrivit The Sun, ducele ar fi „trecut de la senzaţia excitării cu ocazia mutării în California la aceea de a se simţi torturat”.

Şi nu numai, recenta pandemie i-ar fi deschis ochii asupra celor dragi lui – de care a fugit – şi pe care acum doreşte să-i îmbrăţişeze din nou. Ceea ce a a dezlănţuit zvonurile a fost recenta lansare a cărţii „Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split the House of Windsor”, scrisă de corespondenţii regali Andy Tillett şi Dylan Howard, potrivit cărora Harry ar fi gata pregătit să se reîntoarce în patrie de unul singur.

Pentru prințul „rebel” ar fi vorba de obişnuitul pas înapoi, ca acela care s-a petrecut în ianuarie trecut când cei doi duci de Sussex au renunţat la îndatoririle regale. Suverana, Elisabeta a II-a, a prevăzut cele ce se vor întâmpla şi a dorit o reevaluare a Megxit până la sfârşitul anului 2020. În concluzie, un fel de „viză temporară”, pentru a lăsa timp tânărului Harry să înţeleagă dacă acel adio spus Casei regale era cu devărat soluţia cea mai bună pentru toate grijile sale, notează Il Giornale.