Conform Vanity Fair Ducele de Sussex are moralul jos de când a plecat din Canada împreună cu Meghan Markle și fiul lor de un an, Archie, pentru soarele din sudul Californiei.

„Are o mulțime de prieteni în comunitatea militară din U.K. și desigur îi este dor de ei. Este un moment foarte ciudat pentru noi toți, dar cred că lui Harry îi lipsește o structură a lui.

Nu are prieteni în L.A. cum are Meghan, și nu are un loc de muncă. În acest moment, el este un pic în derivă, dar nu va fi întotdeauna așa și el știe asta”, arată sursa citată.

Prinţul Harry şi Meghan Markle locuiesc într-un conac din Beverly Hills, în valoare de 18 milioane de dolari şi deținut de magnatul media Tyler Perry.

Amintim că Prinţul Harry a renunțat la funcția membru senior al Familiei Regale din Marea Britanie şi a fost de acord să nu folosească gradele sale militare, aspect despre care a spus că este „o rană care va avea nevoie de timp să se vindece”.

Ducele de Sussex a servit în Armata Britanică de 10 ani, realizând două misiuni în Afganistan și fiind numit căpitan înainte de a crea Jocurile Invictus pentru veteranii răniți.

În paralel cu activitatea din organizația non-profit Archewell, Harry continuă să fie implicat în organizarea Jocurilor Invictus și păstrează legătură cu veteranii răniți în Irak și Afganistan.