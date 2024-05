Monden Prințul Harry nu poate veni cu noi acuzații împotriva lui Rupert Murdoch. Soarta procesului e în aer







Judecătorul londonez a decis că Prințul Harry nu poate extinde procesul împotriva editorului tabloidului The Sun, prin adăugarea de noi acuzații, conform cărora Rupert Murdoch și alți directori ai tabloidului ar fi făcut parte dintr-un efort de a ascunde și distruge dovezile despre informații care au fost obținute pe căi ilegale, transmite abcNews.

Prințul Harry are trei procese contra tabloidelor

Decizia judecătorului Timothy Fancourt, de la Înalta Curte a fost doar pe jumătate o înfrângere pentru Ducele de Sussex într-unul dintre cele trei procese contra tabloidelor britanice, acuzate de invadare a vieții sale private.

Fancourt i-a permis prințului să includă noi acuzații conform cărora telefonul său a fost interceptat și să adauge reclamații împotriva altor jurnaliști și anchetatori privați despre care el și alți reclamanți spun că au folosit mijloace ilegale pentru a obține informații.

Judecătorul londonez a respins însă pretențiile lui Harry de a extinde cazul dincolo de perioada 1996-2015 pentru a include acuzații precum ascultarea mamei sale, regretata Prințesă Diana, în 1994-1995, și dezgroparea de informații private despre soția sa, actrița Meghan Markle, în 2016.

Fancourt a spus și că acuzațiile conform cărora Murdoch „a închis ochii” asupra faptelor ilegale nu au adăugat nimic semnificativ la acuzațiile făcute împotriva News Group Newspapers (NGN). Judecătorul a spus că aceste acuzații îi includ deja pe „locotenenți de încredere” ai lui Murdoch, numindu-i pe fiul mai mic al lui Murdoch, James Murdoch, și pe Rebekah Brooks, care a fost redactor la defunctele News of the World și The Sun.

Vânătoare de trofee

Judecătorul a mai spus că unele dintre acuzațiile lui Harry prin care dădea vina și pe alți directori era doar o modalitate de a promova o agendă politică.

„Există o dorință din partea celor care îi consiliază pe recalamnți în aceste litigii de a vâna ținte „trofeu”, indiferent dacă aceștia sunt figuri politice sau indivizi celebri”, a scris Fancourt. „Deși tentant este, fără îndoială, ca echipa reclamanților să încerce să-l acuze pe bărbatul de la vârf, acest lucru nu va adăuga nimic la o constatare că doamna Brooks și domnul James Murdoch sau alți directori superiori știau și erau implicați, dacă s-ar dovedi că este cazul”.

Brooks este directorul executiv al News UK, o divizie a societăților media News Corp. care controlează, printre alte publicații, The Sun și The Times.

James Murdoch a demisionat din News Corp. în 2020.

Rupert Murdoch, în vârstă de 93 de ani, a fost președinte executiv al News Corp. și director al filialei sale, News International, acum News UK, care era părintele NGN când News of the World s-a desființat. Murdoch a demisionat în toamna trecută din funcția de lider atât al companiei-mamă a Fox News, cât și al News Corp.

Ambele părți au revendicat victoria

Făcând referire la hotărârea obținută care precede un proces programat la începutul anului viitor, ambele părți au revendicat victoria

Fancourt a spus că a fost o victorie împărțită, apărarea câștigând un avantaj în problemele argumentate. El i-a pus în vedere lui Harry și celorlalți reclamanți să plătească o treime din costurile cheltuite de NGN pentru a include în litigiu completările propuse.

News Group a spus că a salutat decizia, spunând că și-a justificat poziția conform căreia noile acuzații „ample” și irelevante vor fi excluse din caz.

Reclamanții au dat o declarație în care au spus că sunt mulțumiți de faptul că judecătorul a permis multe dintre amendamentele cărora li s-a „opus cu putere NGN”.

Compania a emis scuze fără rezerve în 2011, victimelor interceptării mesageriei vocale de către News of the World, care și-a și închis porțile după scandalul legat de piraterie telefonică. Totuși The Sun nu și-a acceptat niciodată răspunderea.

Prințul Harry are un proces similar împotriva Daily Mail

Audierea de trei zile din martie a inclus pretenții împotriva NGN de către alți reclamanți, inclusiv actorul Hugh Grant, care a acuzat pe The Sun că i-a interceptat telefonul, i-a dat peste cap mașina și a intrat în casa lui pentru a-l spiona.

Grant a spus și că a acceptat fără tragere de inimă „o sumă enormă de bani” pentru a ajunge la o înțelegere cu pârâții. Grant a spus că a trebuit să aleagă această soluție din cauza taxelor judecătorești uriașe, chiar dacă ar fi câștigat la proces.

Avocatul David Sherborne a sugerat că Harry ar putea fi nevoit să ajungă la o aceeași soluție din aceleași motive.

Prințul Harry are un dosar similar pe rol împotriva proprietarului Daily Mail.

Anul trecut, el a câștigat primul său caz în instanță, când Fancourt a constatat că pirateria telefonică era „răspândită și obișnuită” la Mirror Group Newspapers. Pe lângă o hotărâre judecătorească, el a soluționat acuzațiile rămase care au inclus taxele sale juridice.