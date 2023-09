Prinții William și Albert de Monaco, în misiune la New York. S-au văzut și cu Bill Gates

Moștenitorul tronului britanic a mărturisit că se bucură de revenirea în Statele Unite, chiar dacă șederea e doar pentru două zile, luni și marți.

„Cred că 2014 a fost ultima dată când am fost aici în New York, am încercat să mă întorc, dar cu pandemia Covid și apoi cu bunica mea care a murit anul trecut nu am putut veni.”

Luni, prințul William, care și-a luat foarte în serios rolul de viitor rege al Marii Britanii, s-a întâlnit cu Secretarul General al ONU pentru a discuta despre combaterea schimbărilor climatice, iar marți s-a văzut cu Albert de Monaco și fostul CEO al Microsoft, Bill Gates.

Întâlnirea cu prințul Albert de Monaco și cu fostul CEO Microsoft Bill Gates a fost pentru a-și uni forțele în același deziderat al prezervării mediului.

Albert de Monaco are și el propria sa fundație de caritate pentru a combate schimbările climatice. De asemenea, prințul William a discutat cu omologul său regal din Monaco ca să afle și cum diverși lideri mondiali abordează problemele de mediu.

După aceste întâlniri cu oficialități, prințul Marii Britanii a avut activități strict legate de evenimentul pentru care a sosit la New York.

A intrat în apă și a adunat scoici cu studenții

Prințul William a mers într-unul din locurile destinate misiunii de salvare a mediului, intens promovat de el. Aici s-a alăturat unei organizații de studenți voluntari care adună scoici, în cadrul Proiectului Billion Oyster de pe Insula Governors.

Billion Oyster Project este o organizație nonprofit. Studenți voluntari și restauratori implicați în proiect își propun să restaureze recifele de stridii în portul New York prin inițiative de educație publică. În acest loc sunt strânse scoici care au fost donate de restaurantele din Manhattan și vor fi folosite ca resursă pentru restaurarea recifelor de stridii.

Moștenitorul tronului Marii Britanii nu s-a sfiit să intre și în apă ca să adune scoici împreună cu voluntarii. Apoi a făcut o vizită și la o secție de pompieri, unde a petrecut zeci de minute în discuții cu cei care sunt mereu în alertă și intervin în toate cazurile de urgență.

Discurs impresionant

Marți, prințul William a vorbit la Earthshot Summit, unde a anunțat finaliștii premiilor Earthshot din acest an. E vorba de companii și proiecte care se concentrează pe soluții climatice. Festivitatea de premiere va avea loc în luna noiembrie.

„Acum 80 de ani, lumea s-a reunit în acest mare oraș pentru a găsi o nouă cale, prin intermediul ONU, de a rezolva provocările noastre comune. Știu că generația noastră poate lua măsurile îndrăznețe de care avem nevoie pentru a face schimbări către o lume sănătoasă și durabilă. Provocarea poate fi uriașă, dar, așa cum ne-a învățat John F Kennedy, noi facem față provocării nu pentru că este ușor, ci pentru că este greu. Și vital.”, a spus fiului Regelui Charles în discursul susținut și apreciat ca „impresionant” de presa americană.