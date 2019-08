Bogdan Argeș Vintilă a fost prezentat, astăzi, în postura de antrenor al echipei FCSB. Evenimentul a avut loc la Palatul lui Gigi Becali și, alături de finanțator a stat și fostul arbitru Alexandru Tudor.

„Vreau să îi mulțumesc domnului Becali pentru încredere. Am venit cu drag, pentru că am venit să muncesc pentru un creștin. Eu văd partea bună a lucrurilor și a omului. Sunt foarte bucuros că voi lucra cu jucători foarte buni, pe care eu îi cunosc și le știu potențialul. Am venit pentru că simt că și-au pierdut puțin calea și trebuie puși pe calea cea dreaptă. Prea multă vorbărie mie nu îmi place. Eu vreau să trec la lucru. Trebuie să gestionăm bine fiecare zi, fiecare antrenament. Avem un lot numeros, din care putem să facem două echipe bune și competitive”, a spus noul tehnician al „roș-albaștrilor”.

„Are școala lui Hagi și de mult timp caut pe cineva cu școala lui Hagi. Ca Hagi nu poți să faci, dar ai văzut, poți să faci antrenament, antrenament, antrenament, antrenament. Cine nu vrea să vină să-mi spună mie. Jucătorii sunt cuminți la FCSB și vor antrenor care să îi antreneze. Și asta am cerut: antrenament de două ori pe zi. Ai mână liberă, dar să ai jucătorii odihniți. De ce, ca să îi dăm 2-3 goluri lui Guimaraes”, a afirmat și Gigi Becali.

