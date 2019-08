Dincă a afirmat că Luiza ar fi venit de bunăvoie la el acasă. Aici, Dincă spune că a bătut-o, iar fata a leșinat. Ca să-și revină, Dincă a spus că a resucitat-o. În legătură cu Alexandra, Dincă a spus că a vrut s-o abuzeze și a încercat chiar să-i dea bani, dar fata l-a refuzat. De asemenea, a zis că nu a violat-o, ci a dormit cu ea în pat.

„Nu am violat-o pe Alexandra. În mașină i-am oferit bani și nu a vrut. O noapte am dormit cu Alexandra în pat. Am acționat singur. Nu am avut complici”, a spus Gheorghe Dincă, în fața procurorilor.

„Am lovit-o pe Luiza, apoi am încercat să o resuscitez. Am abandonat cadavrul ei lângă apă”, a mai zis individul, potrivit dcnews.ro

