„Eu am ajuns în Ministerul Muncii la invitația doamnei Violeta Alexandru. M-a onorat faptul că am făcut parte din Guvern. Am încercat, atât cât a fost această perioadă, destul de instabilă și agitată politic, să facem lucruri importante acolo. Eu am avut un proiect la care țin în continuare legat de Republica Moldova și piața forței de muncă. Sper că el va ajunge la un moment dat să se și concretizeze. M-au interesat în mod deosebit pentru că am avut în coordonare partea asta de formare profesională. M-a interesat și zona asta legată de tineri. Cred și sper că în momentul în care vom avea o guvernare stabilă, vor începe lucrurile să se miște mult mai accelerat și pe zona asta a pieței de muncă”, a declarat Ioana Constantin, secretarul general adjunct al PMP, în cadrul emisiunii „Prime Time”.

Constantin a mai spus că a ales să plece „din Minister pentru că nu vreau să folosesc funcția publică și să merg, pe timpul pe care ar trebui să fiu la Minister, să fac campanie electorală și mi se pare o chestiune de conduită pe care ar trebui s-o aibă toți demnitarii. Nu poți să folosești funcția și să fii în teritoriu miercurea, de exemplu, nu ai cum. Sigur, poți să te prefaci că te duci miercurea, joia, marțea în teritoriu și să spui că ai vizite de lucru. E vorba de campanie electorală”.

Constantin a mai spus că nu poate să facă tocmai ceea ce critica la alți politicieni, fiindcă „e vorba de bani publici la mijloc și de respectul pe care-l arăți cetățenilor. Eu am ales să merg în această campanie electorală, nu să folosesc funcția publică în campania electorală. Eu am criticat asta la alți politicieni. Nu doresc să fiu în această ipostază. Pentru mine este important să arăt acest respect cetățenilor”.

