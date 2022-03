Primarul din Melitopol a fost răpit de armata rusă. Anunțul a fost făcut de oficialii ucraineni

Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a fost răpit de ruși pentru că a refuzat să coopereze cu invadatorii ruși. Anunțul a fost făcut de Kyrylo Timoșenko, adjunctul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski. El a publicat pe contul său de Telegram o înregistrare video, în care se poate observa, de la distanță, un bărbat îmbrăcat în negru, cu capul acoperit de un sac negru de plastic.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko

According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022