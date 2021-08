Primarul comunei ororilor a fost pus pe liber. Fiul, ca și tatăl

Magistraţii Judecătoriei Câmpulung l-au condamnat, pe 14 ianuarie a.c., în primă instanţă pe Bogdan Proca la un an de închisoare pentru conflict de interese, plus pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţie publică pe o perioadă de trei ani. Instanţa a decis amânarea aplicării pedepsei de un an închisoare pe un termen de supraveghere de doi ani. Bogdan Proca a atacat iniţial sentinţa la Curtea de Apel Piteşti, după care, la finalul lunii martie a.c., a anunţat că renunţă la apel, sentinţa devenind astfel definitivă. Procedurile birocratice au făcut însă ca ordinul de încetare a mandatului lui Bogdan Proca. Ordinul poate fi însă atacat în instanţă în termen de 10 zile de la comunicare.

Cum e tatăl, așa și fiul

Bogdan Proca, a fost trimis în judecată în octombrie 2018 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti pentru conflict de interese. Şi tatăl său, fostul primar Gigi Fănel Proca, a fost cercetat tot pentru conflict de interese, însă în cazul său nu s-a luat vreo măsură. Cei doi s-au angajat reciproc pe postul de consilier personal, fără să ţină cont că sunt rude de gradul I.

În primăvara lui 2012, Florin Bogdan Proca a făcut cerere de angajare la Primăria Berevoeşti, acolo unde primar era chiar tatăl său, Gigi Fănel Proca, iar acesta din urmă, după cum spun procurorii, „în loc să se abţină de la rezolvarea cererii, întrucât se afla într-o vădită stare de conflict de interese”, a dispus angajarea fiului în funcţia de consilier personal. Iar Bogdan Proca, fiul primarului, a primit un salariu lunar de 950 lei, plus sporuri de 10%, în perioada martie-iulie 2012, valoarea prejudiciului fiind calculată de către procurori la 4.892 lei.

În iunie 2012, Bogdan Proca a fost ales primar la Berevoeşti cu 42,97% dintre voturi şi i-a luat locul tatălui său. Totodată, Bogdan Proca devenea la doar 25 de ani cel mai tânăr primar din istoria judeţului Argeş. Iar pe 4 iulie 2012, prima dispoziţie pe care Bogdan Proca a semnat-o a fost aceea de a se demite singur din funcţia de consilier personal al tatălui său. A doua zi, pe 5 iulie 2012, Bogdan Proca a semnat o dispoziţie prin care îl angaja pe tatăl său, fostul primar Gigi Fănel Proca, în funcţia de consilier personal, acordându-i un salariu lunar de 1166 lei, salariu pe care tatăl său l-a încasat până în martie 2013, prejudiciul în acest caz fiind de 9.484 lei.

Ororile din comuna Berevoiești

Comuna în care zeci de oameni au fost ţinuţi sclavi şi torturaţi Comuna argeşeană Berevoeşti a devenit cunoscută în lumea întreagă după ce în iulie 2016 au ieşit la iveală ororile comise în satul Gămăceşti de 38 de romi din nouă grupări interlope asupra a zeci de persoane racolate, multe cu dizabilităţi psihice Victimele erau bătute cu parul sau cu biciul, lăsate fără mâncare, legate cu lanţuri şi puse printre altele să strângă fecalele romilor. Pedepsele definitive primite de stăpânii de sclavi au fost între 3 şi 18 ani de închisoare, scrie Adevărul.

Primarul localităţii Berevoeşti, Bogdan Proca a primit, atunci, trei sancțiuni în valoare de 7.500 de lei.