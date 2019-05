Primăria Timișoara cumpără ”tomograf” pentru copaci

Primăria Timișoara va cumpăra un ”tomograf” pentru copaci. Aparatul va stabili cât de sănătoși sunt arborii din oraș, pentru a pune capăt discuțiilor că edilii taie copaci care nu sunt bolnavi.





Investiția se ridică la 60.000 de lei, a anunțat primarul Nicolae Robu. Propunerea a fost pusă pe bugetul local de consilierii USR.

„Aparatul de diagnosticat arbori, am considerat că este o propunere bună, am spus că-l vom achiziționa. Da, ne-ar prinde bine în Timișoara un astfel de aparat, care am înțeles că nici nu costă foarte mult și, necostând foarte mult, mă și întreb de ce Dumnezeu nu l-am cumpărat deja. Nu știu dacă are filă de buget, e o sumă foarte mică, 160.000 de lei sau de euro, e o sumă mică, mai avem și capitole mai generice, nu se pune problema să-l achiziționăm până în iulie, când va fi rectificare de buget. Eu țin foarte mult să achiziționăm acest aparat”, a explicat primarul Nicolae Robu, conform Tion.ro.

