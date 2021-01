Prima zi de președinție a lui Biden a adus și primul șoc. Noul locatar de la Casa Albă a semnat un decret prin care „reglementează” situația transgenderilor în școli.

Astfel, elevii băieți care se identifică drept femei, trebuie considerați ca atare. Iar elevele femei care se identifică drept bărbați, să fie tratate ca atare.

Politica transgender se extinde și asupra sportivilor școlari. Astfel, bărbații care pretind că sunt femei vor putea concura în competițiile feminine. Aceasta le dă toate drepturile conexe: de la burse sportive la intrarea în vestiarul fetelor.

„Copiii trebuie să poată învăța fără grijă că li se va interzice accesul la toaleletă, vestiar sau la sporturile școlare”, arată decretul.

Actul normativ afirmă că administrația Biden este dedicată „prevenirii și combaterii discriminării”. Fie aceasta „pe baza identității de gen sau a orientării sexuale”.

Biden a promis încă din campanie un amplu set de măsuri pentru promovarea agendei transgender. El i-a spus mamei unui copil de 8 ani, cu disforie de gen, că va „schimba radical legea”. A anunțat că va anula toate decretele lui Trump privind identitatea sexuală și „de gen”.

Promisiunea lui Biden a fost întărită de liderul majorității Democrate din Senat, Chuck Schumer.

„Joe Biden a spus că, în prima zi de președinție, va da elevilor transgender acces la sporturi, toalete și vestiare în conformitate cu identitatea lor de gen în toate școlile care primesc fonduri federale. Credeți că are capacitatea de a face acest lucru și sunteți de acord cu decizia lui”, a fost întrebat Schumer.

.@SenSchumer: “I agree” with @JoeBiden’s plan to mandate transgendered people can choose the bathroom, lockerroom of their choice in schools pic.twitter.com/2vNIlQmT3j

— Tom Elliott (@tomselliott) December 1, 2020