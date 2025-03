Politica Prima tranșă de 300 de milioane de euro din sprijinul UE pentru Republica Moldova, disponibilă în aprilie







Republica Moldova. Uniunea Europeană va aloca prima tranșă de 300 de milioane de euro din sprijinul financiar pentru Republica Moldova la sfârșitul lunii aprilie. Aceasta face parte din pachetul total de 1,9 miliarde de euro destinat să sprijine economia țării și să reducă impactul crizei energetice. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, António Costa, într-o conferință comună cu președinta Maia Sandu.

„UE a demonstrat deja că este alături de Republica Moldova și că este un partener de încredere și previzibil. Prefinanțarea, de aproximativ 300 de milioane de euro fi disponibilă la finele lunii aprilie. Primul pas cel mai important a fost să reducem costurile energetice pentru moldoveni în special, pentru gospodăriile cele mai vulnerabile. Noi vă vom ajuta exact la fel cum am ajutat regiunea transnistreană, împreună noi am evitat o criză umanitară”, a spus Antonio Costa.

Antonio Costa condamnă utilizarea energiei ca armă politică

Costa a reiterat, de asemenea, că utilizarea energiei de către Rusia „ca armă asupra Chișinăului este inacceptabilă”. Totuși, Uniunea Europeană și statele membre rămân ferm angajate în susținerea țării noastre.

„ Cetățenii Republicii Moldova s-au ridicat ferm și și-au consolidat alegerea parcursul european al țării. Lucru menționat la referendumul care s-a produs doar câteva luni în urmă. Uniunea Europeană a demonstrat deja că este alături de cetățenii moldoveni în timpuri de provocări și crize. Puteți miza pe noi. Suntem un partener de încredere, un partener previzibil. Uniunea Europeană și Republica Moldova vor continua să pledeze foarte ferm pentru pace”, a conchis oficialul european.

Maia Sandu: Uniunea Europeană este ancora noastră de dezvoltare

Președinta Maia Sandu a subliniat că Uniunea Europeană ne sprijină nu doar în momente de dezvoltare, ci și de criză. Pe moment, securitatea Republicii Moldova nu este doar o chestiune de politică internă, ci este parte dintr-un efort european comun.

„Chiar și în cele mai grele timpuri—când Kremlinul ne șantaja cu gazele naturale sau ne distrugea fructele cu tonele, când oligarhii capturaseră statul—noi nu ne-am abătut de la acest parcurs. Când unii politicieni au încercat să schimbe drumul european, oamenii Moldovei au alungat acești politicieni de la putere, prin alegeri, prin vot democratic și pașnic. Privind în urmă, vedem cât de mult am realizat—pași pe care mulți îi credeau imposibili. Am depus cererea de aderare la UE. Am obținut statutul de țară candidată. Am convins statele membre ale Uniunii Europene să sprijine deschiderea negocierilor. Am obținut un Plan de Investiții de 1,9 miliarde de euro pentru economia noastră”, a declarat Maia Sandu.

Planul de creștere european ajută la integrarea economică și reducerea tarifelor de roaming

Sandu a menționat că în curând, Republica Moldova va adera la sistemul unic de plăți în euro, iar asta înseamnă tranzacții bancare mai ieftine pentru toți cei care muncesc, călătoresc sau fac afaceri în Europa.

„Vom elimina tarifele de roaming, iar produsele moldovenești: fructe, legume, carne, ouă - câștigă treptat tot mai mult acces pe piața europeană. Uniunea Europeană ne sprijină nu doar în dezvoltare, ci și în momente de criză. Iarna aceasta, când Rusia a încercat să ne șantajeze cu gazul, partenerii europeni ne-au ajutat să protejăm cetățenii și economia de creșterea prețurilor la electricitate”, a menționat Maia Sandu.

Amintim că vizita președintelui Consiliului European, António Costa, are loc la trei ani de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.