Guvernul se va reuni în ședință luni, de la ora 16:00. Cea mai mare problemă după pierderea aliaților este, consideră premierul Viorica Dăncilă, faptul că multe proiecte sunt blocate din cauză că executivul nu este în formulă completă, multe portofolii fiind ocupate de interimari.

Și tot luni, și PSD va avea o întâlnire crucială, ședința Comitetul Executiv Național, de la la ora 18:00, la sediul central din Kiseleff. Interesant este că la această întrunire vor participa doar titularii.

Situația este cu atât mai complicată cu cât, vineri, președintele Klaus Iohannis a anunțat că refuză propunerile de numire a unor interimari, primite de la premierul Viorica Dăncilă.

„Criza în care ne aflăm este generată de PSD prin comportamentul iresponsabil față de guvernarea României. Această criză, de care sunt vinovați PSD și toți aliații lor din toți acești ani, tinde să se acutizeze și să aibă consecințe din ce în ce mai grave, care vor fi resimțite de toți cetățenii. Conflictele din coaliția de guvernare, disperarea PSD de a rămâne la putere, luptele interne și târguielile pe funcții nu au nicio legătură cu agenda reală a românilor. Eu nu girez sub nicio formă acest joc politic meschin și ca atare resping categoric propunerile înaintate pentru miniștri interimari. Sa fie clar: guvernul actual si-a schimbat componenta politica. Constitutia indica fara echivoc ce trebuie sa fac prim-ministrul. Este datoria doamnei premier sa mearga de urgenta in Parlament si sa obtina votul de validare. Guvernul nu mai are legitimitate din 26 mai”, a declarat vineri Klaus Iohannis.

Reamintim că, pe 26 august, în urma unei discuții între președinții PSD și ALDE, Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu, acesta din urmă a decis ruperea coalițieiși ieșirea de la guvernare. Ulterior, Tăriceanu a demisionat din funcția de președinte al Senatului.

