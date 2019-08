Noul antrenor al „roș-albaștrilor” a declarat că sosirea sa la FCSB reprezintă o provocare pentru el.

„Am venit cu drag. Eu văd partea bună a lucrurilor. La FCSB sunt jucători cu calitate. Am mai lucrat cu Creţu, Popa, Vînă, Nedelcu… Sunt jucători foarte buni, îi cunosc potenţialul. De asta am venit aici. Simt că şi-au pierdut puţin calea şi vreau să-i pun pe calea cea bună. Nu prea îmi place vorbăria, îmi place să muncesc.

Ne aşteaptă o săptămână grea. Va urma pauza internaţională şi vom putea să ne aşezăm. Putem face lejer două echipe competitive. Singura problemă e că jucătorii şi-au pierdut puţin încrederea. Voi rămâne cât vrea Bunul Dumnezeu. Rezultatele te ţin. E o provocare pentru mine. Eu mă implic cu sufletul când plec la un drum. Dacă după o lună mă dă afară, asta e. Unde mă implic, pun suflet. Merg pe o perioadă cât mai lungă posibilă”, a spus Bogdan Argeş Vintilă, la prezentarea oficială.

