Prima doamnă a Ucrainei, despre viaţa în mijlocul unui război: „Am avut senzaţia că mă aflu într-o realitate paralelă”

Olena Zelenska, soţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a acordat un amplu interviu celebrului cotidian britanic The Guardian, în care vorbeşte despre ororile războiului şi despre îngrijorarea permanentă a acesteia cu privire la viaţa sa şi a familiei sale.

Chiar dacă administraţia americană a lui Joe Biden, precum şi liderii altor state europene au informat Kievul despre iminenta agresiune militară a Rusiei, Olena Zelenska recunoaşte că ziua de 24 februarie i-a luat prin surprindere pe ea şi pe soţul său. „M-am ţinut tare şi am avut toată ziua un zâmbet ciudat pe buze, întrucât încercam să nu le arăt copiilor panica pe care o trăiesc. Am urmat ordinele de securitate şi am mers unde ni s-a spus” a rememorat aceasta prima zi de război.

Familia preşedintelui, ascunsă de serviciile secrete

Zelenska şi cei doi copii minori ai cuplului prezidenţial, Kirilo şi Oleksandra, au fost mutaţi de urgenţă din Kiev şi ascunşi într-un loc sigur. Prima doamnă a Ucrainei spune că veştile sosite de la Kiev erau puţine în primele zile ale invaziei, iar cea mai mare parte a timpului şi-a petrecut-o urmărind ştirile difizate de televiziuni.

„Copiii au fost ideali. De obicei, trebuie să le spui lucruri de un milion de ori, dar în prima zi au făcut totul foarte repede şi au fost foarte ascultători. După prima zi, am avut o perioadă lungă de aşteptare. Ne uitam mereu la ştiri şi aşteptam apeluri. Tot timpul am urmărit la televizor ce se întâmplă” a menţionat Zelenska.

Zelenska a reapărut în public la întâlnirea cu Jill Biden

Prima reapariţie publică a soţiei lui Volodimir Zelenski s-a înregistrat la începutul lunii mai, când a însoţit-o pe prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, în vizita oficială întreprinsă de aceasta în Ucraina. „A fost curajos din partea ei să vină. Era extrem de empatică şi foarte interesată de poveştile pe care i le-au spus oamenii” a mai adăugat Olena Zelenska.

După ce trupele lui Vladimir Putin s-au retras din jurul capitalei Kiev şi şi-au axat forţele pe cucerirea întregii regiuni Donbas, Olena Zelenska şi copiii săi au început să aibă contacte constante cu Volodimir Zelenski. „Acum ne putem vedea şi copiii îşi pot atinge fizic tatăl, ceea ce face ca lucrurile să fie mult mai uşoare” a declarat Zelenska, cu zâmbetul pe buze.