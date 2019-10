„Sunt două teorii, de ce au apărut acum filmulețe de la Colectiv. Unu, pentru a-i crea o problemă lui Victor Ponta care, după spusele domniei sale, a refuzat să voteze acest Guvern. Altă teorie, pentru a astupa scandalul fondurilor europene, posibil fraudate, ale lui Dan Barna. După spusele dl. Victor Ponta de ieri, scrise, mi-e greu să cred că Pro România se va prezenta în sală la votarea Guvernului. Dacă ai un cvorum, îți trece Guvernul, dacă nu faci cvorum, nu-ți trece nici Guvernul. Ori, fără Pro România, așa cum este ea astăzi, nu văd cum ar putea să treacă sau să pice Guvernul Orban”, a spus Chirieac la un post de televiziune.

Miercuri, Victor Ponta a anunțat că nu va vota Guvernul PNL. „Sunt la al patrulea mandat, am votat doar guverne despre care am crezut că au șanse să reușească. Nu am votat Guvernul Cioloș, spre deosebire de colegii din PSD. Nu vom vota acest guvern. Și probabil că și de această dată vom avea dreptate”, a precizat Ponta.

Șeful Pro Romania a precizat ca este dreptul celor din PNL să încerce să guverneze.

„Am fost premier 4 ani cu majoritate serioasă și tot a fost greu. Cum să guvernați fără majoritate și cu 5 partide care au interese totale diferite și care nu se înțeleg nici măcar pe ce vor să anunțe?” a adăugat Ponta.

