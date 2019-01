Previziuni APOCALIPTICE! S-a aflat când vine SFÂRȘITUL LUMII. Calea Lactee va fi COMPLET DISTRUSĂ

Un studiu publicat de cercetătorii de la Universitatea britanică Durham arată că Claea Lactee, galaxia din care face parte Sistemul Solar, urmează să se ciocnească cu una dintre galaxiile sale satelit, Marele Nor al lui Magellan.





Studiul, publicat în revista științifică Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, că evenimentul va fi urmat de o altă ciocnire a Calei Lactee, de data aceasta cu galaxia Andromeda, care va avea loc cu aproximativ 3 miliarde de ani după ciocnirea cu Marele Nor a lui Magellan.

Coliziunea va afecta permanent ambele Galaxii, cu toate că Norul lui Magellan are doar aproximativ 1/20 din masa stelară a Căii Lactee.

În urma impactului vor fi activate găuri negre, care până acum au fost „adormite”. Acestea vor modifica orbitele stelelor din jurul centrelor galactice şi chiar aruncând stele în spaţiul intergalactic, se arată în studiu, potrivit Agerpres.ro.

„Distrugerea Marelui Nor al lui Magellan, ce va fi devorat de Calea Lactee, va produce haos în galaxia noastră”, a declarat Marius Cautun, coordonatorul studiului şi cercetător postdoctoral la Institutul pentru Cosmologie Computaţională al Universităţii din Durham.

