Prețul petrolului a scăzut pentru prima dată de la începerea războiului din Ucraina, dar problemele sunt și mai mari

Cotaţia petrolului a scăzut joi, pe fondul unor noi îngrijorări cu privire la evoluţia cererii de pe piața internațională. Prețul a ajuns sub 90 de dolari per baril, chiar dacă livrările mondiale nu au suferit deocamdată modificări, transmite Bloomberg.

La bursa New York Mercantile Exchange, cotaţiile futures pentru ţiţeiului american West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în luna septembrie au scăzut cu 1% până la 89,80 dolari per baril. Potrivit specialiștilor, noile cotații aproape că anulează câștigurile înregistrate de la debutul războiului din Ucraina, când prețul petrolului a explodat. Cel mai mare preț înregistrat s-a apropiat de 200 de dolari per baril în luna martie.

Cerere mai scăzută

În plus, analiștii au și alte îngrijorări. Majorarea dobânzilor pentru a pondera inflația, dar și faptul că economia mondială dă semne de încetinire, ar putea duce la o scădere a cererii de petrol.

Miercuri, atât cotaţiile pentru ţiţeiul WTI cât şi cele pentru ţiţeiul Brent au scăzut cu aproximativ 4%, după ce Administraţia Americană pentru Informatii în Domeniul Energiei (EIA) a dat publicităţii un set de date care arată o cerere surprinzător de slabă de benzină în ultima săptămână.

Faptul că stocurile de ţiţei au crescut săptămâna trecută este o surpriză având în vedere că ne aflăm în sezonul vacanţelor când consumul de carburanţi crește de obicei. Acest fapt i-a îngrijorat pe analiști care spun că cărerea ar putea să scadă în continuare în lunile următoare.

Recesiunea, o amenințare

Aceste îngrijorări au fost amplificate joi și de decizia Băncii Marii Britanii, de a majora dobânda de politică monetară cu 50 de puncte de bază, cea mai importantă majorare adoptată după anul 1995. În plus, instituția financiară a prognozat că economia britanică va intra într-o recesiune prelungită în ultimul trimestru al acestui an, o situaţie cu care s-ar putea confrunta şi alte economii din Europa continentală.

Pe partea de ofertă, alianţa OPEC+, compusă din Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol şi alţi mari producători de ţiţei, a decis miercuri o majorare nesemnificativă a producţiei, cu doar 100.000 de barili pe zi, începând din luna septembrie.

Potrivit analiştilor, OPEC+ a decis să aştepte să vadă dacă o recesiune economică globală se va repercuta asupra cererii de petrol şi va duce la scăderea preţurilor, precum şi dacă statele occidentale vor implementa sancţiunile pe care le preconizează asupra petrolului rusesc, potrivit Agerpres.