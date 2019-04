Pentru a fi preşedintele unui stat nu-ţi trebuie experienţă politică. Donald Trump este un exemplu

Ca şi Donald Trump, actualul preşedinte al Ucraine, Zelenski, vine din lumea show-ului TV. Dacă ne întoarcem puţin în timp vom constata că şi preşedintele SUA era acuzat fix de acelaşi lucru ca proaspătul preşedinte ucrainean: Donald Trump este singurul președinte al SUA, care nu are nici o experiență politică sau militară, titra mass-media la acea vreme. Astăzi, să constatăm că nici nu mai contează. America este pe plus. Trump, aşa cum îl ştim, fără experienţă politică, a dres multe lucruri în favoarea poporului său exact cum a promis în campanie.





La unison mass-media titrează: Un comedian a cărui experiență politică este inexistentă va juca doar rolul de președinte al Ucrainei. Dar, aşa cum subliniam, în Statele Unite ale Americii s-a dovedit că experiența politică nu este ceea ce te alege în cea mai înaltă funcţie în stat.

Dar dacă joaca de-a preşedinte a comediantului Zelenski îl va ajuta în funcţia reală?

Gurile rele spun despre Zelenski că este "comediantul omului de afaceri Kolomoisky şi că el i-a deschis calea spre noul rol de președinte al țării". Aşadar, timp de trei sezoane, până în urmă cu o lună, Zelenski a jucat rolul slujitorului Vasil Holoborodko: un profesor universitar ales la președinția ucraineană, după ce strigătul său împotriva corupției politice a devenit viral. (Primul sezon este disponibil în prezent pe Netflix).

Despre realţia lui Kolomoisky cu Zelensky puteţi citi şi aici: Oligarhul din spatele comediantului-preşedinte

Adus în realitate, mesajul actorului, în linii mari împotriva corupției guvernamentale, i-a adus victoria cu 73% din voturi furându-i președintelui Petro Poroșenko funcţia.

Ca o concluzie: Un mesaj devenit viral pe Twittee şi postat de Donald Trump, ar merita amintit: "Mulțumesc lui Dumnezeu că Trump nu este politician...".

"@missi51: .@realDonaldTrump: "thank God is not a politician, but he's one heck of a fighter who will fight for us, the people."

Viorica Dancila, GAFA de zile mari! Greseala COLOSALA de gramatica a premierului. Toti si-au dat COATE

Pagina 1 din 1