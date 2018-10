Iohannis, ATACAT de Hunor după consultările de la Cotroceni. „Comisia de la Veneția e folosită doar când cineva are un interes”

La întâlnirea de la Palatul Cotroceni între președintele Klaus Iohannis și delegațiile formațiunilor politice reprezentative în Parlament a participat și UDMR cu o delegație condusă de președintele Kelemen Hunor. După terminarea consultărilor care au avut ca temă de discuție legile pe Justiție, Kelemen Hunor a afirmat, că este deschis oricăror discuții pe legile justiției, dar să nu fie afectată independenta acesteia.





”Raportul Comisiei de la Veneția are câteva caracteristici interesante. Lipsește o comparație cu celelalte state europene. Ar fi fost bună o astfel de comparație. În UE nu există o practică uniformă: sunt state în care șeful statului are un rol important în numiri. Este importantă independența Justiției. Pe cele trei legi ale justiției, pe cele opt sugetii, câteva au fost rezolvate prin OUG. Rămân în discuție câteva aspecte, inclusiv pensionarea anticipată. Suntem deschiși la orice discuție pe aceste teme legate de legile justiției, dar să nu fie afectată independența Justiției. În privința codurilor, există o decizie a CCR, trebuie să așteptăm motivarea. În 2005, Comisia de la Veneția a dat un raport pozitiv pe statutul minorităților și de atunci toată lumea tace. Comisia de la Veneția e folosită doar când cineva are un interes. Ar trebui să ajungem să luăm în serios și acel raport făcut acum 13 ani. ”, a declarat Kelemen Hunor.

