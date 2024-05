Președintele iranian Ibrahim Raisi, înmormântat în orașul său natal, după două zile de ceremonii

Trupul lui Ibrahim Raisi urmează să fie înmormântat joi seară în Mashhad, orașul său de origine, după ce a fost comemorat timp de două zile prin ceremonii funerare ce au reunit sute de mii de susținători ai Republicii Islamice.

Președintele Iranului va fi înhumat în principalul mausoleu șiit situat în nord-estul țării, la sanctuarul imamului Reza. Raisi, care ocupa funcția de președinte din 2021, a murit la vârsta de 63 de ani în urma prăbușirii elicopterului ce îl transporta duminică spre Tabriz (nord-vest).

El revenea după inaugurarea comună a unui baraj împreună cu președintele azer, Ilham Aliev, la granița dintre cele două state.

Oficialii au pregătit intens orașul sfânt pentru ziua finală a funeraliilor președintelui.

Pe străzile celui de-al doilea oraș ca mărime din Iran, în special în apropierea sanctuarului lui Reza, au fost amplasate portrete uriașe ale lui Ibrahim Raisi, drapele negre și simboluri șiite.

Cu o zi înainte, o masă impresionantă de oameni s-a strâns în centrul Teheranului pentru a aduce un ultim omagiu președintelui, care a fost venerat ca un „martir” după moartea sa.

Piers, we saw millions of mourners in Tehran yesterday.

The day before, unprecedented crowds attended the funeral in the cities of Tabriz and Qom.

Today, there are massive funerals in different cities for the other crash victims.

And now Mashhad City welcomes Raisi home. https://t.co/ddPwXorabZ pic.twitter.com/vCI8olTeI5

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) May 23, 2024