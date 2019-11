„Mulțumesc pentru primirea foarte frumoasă pe care mi-ați făcut-o aici în Baia Mare. SUnt foarte impresionat, am făcut o foarte scurtă vizită la PNL unde m-am întâlnit cu primarii după care am venit pe jos până aici. SUnt foarte bucuros că foarte mulți băi-măreni au vrut să ne salute. Dar nu este surprinzător la scorul pe care l-ați obținut în primul tur. Felicitări. Oare bine îmi amintesc când v-am întrebat în 2014 când v-am întrebat dacă aveți în credere în mine, că și eu am încredere în voi. Am încredere în voi și sunt ferm convins că ați înțeles proiectul pe care vreau să îl pun în practică, proiectul unei Românii normale, Acest proiect este în plină desfășurare. Am început pe 26 mai la europarlamentare când, surpriză, dar nu pentru toți, PNL a obținut cel mai bun scor.”, a spus Klaus Iohannis

„Și am continuat bine. Moțiunea de cenzură, cine ar fi crezut, a trecut cu brio. Și atunci, dragii mei, lumea poate nu a realizat în integralitate ce a reprezentat acea moțiune prin care a picat guvernul eșuat pesedist. A fost practic punerea în operă a voinței populare exprimată în mai de către parlamentarii României sub conducerea PNL.. Ce a urmat, a doua mare-mare surpriză, Guvernul propus de PNL a trecut de învestitură din prima. Din prima a trecut guvernul Ludovic I

Dragii mei, iată după acestea am ajuns în primul tur al alegeruilor prezidențiale și și cu sprijinul vostru substanțial am obținut un rezultat foarte frumos. Vă mulțumesc. Am avut campanie și pentru primul tur, am vizitat foarte multe locuri frumoase din România. oameni frumoși, oameni care au dorit să vină să mă încurajeze. Rezultatul dovedește ce am propus de la început, că românii împreună cu mine, cu voi, își doresc o Românie fără PSD.

Acesta este proiectul meu, România normală, dragii mei, nu se poate realiza cu PSD în curte. România normală este o Românie în care PSD nu se regăsește nici ăîn conducerea statului, nici în conducerea județelor, și sper să dispară și din majoritatea primăriilor din țară. Și nu vreau să fiu greșit înțeles, eu îmi doresc o Românie fără PSD în conducere. Asta nu înseamnă că trebuie să plece din țară, pot sta în opoziție, așa se numește locul acela”, a mai spus Iohannis

De asemenea, Iohannis a mai spus despre PSD că „împroașcă venin, minciuni și fake news.”

Probabil ați urmărit, unii dintre voi, campania electoră. Sper că ați observat un pic cum m-am poziționat eu, propovând o Românie normală și fără PSD. Dar nu aveați cum să nu observați și campania PSD. Ați observat cum își arată fața urâtă. PSD-ul împroașcă venin, minciuni și fake news. Asta face PSD. Ăsta este PSD. Minciuni peste minciuni, despre mine, despre voi, despre aliații voi. Asta știe să facă PSD. Și nu e suficient, au pierdut și au pierdut grav. Au fost trimiți de trei ori acasă de poporul român. La europarlamentare, la referendum și la primul tur al alegerilor prezidențiale.

Dacă vrem să arătăm PSD-ului unde îi este locul în opoziție, vă roc să îi convingeți pe toți românii să meargă la vot. Este extrem de important să meargă la vot și să avem un rezultat clar, evident fiindcă atunci vom avea toată legitimitatea să reconstruim românia, să resetăm România. Să facem dupa 30 de ani România normală.

Și dragii mei, acum am intrat în campanie pentru turul doi. În turul doi sunt doi candidați, în afară de mine mai este o persoană de la PSD. Însă dați-mi voie acum să spun câteva lucruri, sper, pe placul vostru, despre oamenii pe care îi așteptăm la vot. Cum am spus, eroii acestor alegeri, eroii alegerilor nu suntem noi politicienii, sunteți voi alegătorii. Și sigur, bănuiesc că vi se pare un lucru evident, dar eu contez pe alegătorii PNL.

Dar dragii mei, acum este acum, fiindcă intrăm în turul doi și vrem să lămurim lucrurile în România. Eu contez și pe alegătorii USR-PLUS, își doresc o țară europeană. Suntem pe aceeași parte a baricadei.

Eu contez și pe alegătorii PMP. PMP care a avut un candidat care a vorbit mult despre educație, și eu îmi doresc același lucru. Hai să o facem împreună.

Nu vreau să fiu exclusivist, eu îmi doresc la fel de mult să obțin voturi și de la celelalte formațiuni democratice din România. De exemplu, de la UDMR. Și să vă spun ceva, poate vă surprinde, o să spun ceva și despre alegătorii PSD. PSD a ajuns la putere în 2016 prin minciună, I-au mințit pe români. Când au ajuns la putere au început sistemul de acaparare a justiției, au făcut zid în jurul penalilor. Ce vină au oamenii care au ales PSD? Nu au nicio vină pentru că și ei își doresc o României modernă, prosperă, își doresc să nu se taie pensiile și salariile. Și eu îmi doresc același lucru. Nu cred că îi pot convinge să mă voteze, chit că mi-ar plăcea. Dar cel puțin pot să le garantez că eu cu guvernul liberal nu vom tăia pensii și salarii și noi vom face România moderă și prosperă.

Nu vreau să fiu exclusivist, eu îmi doresc la fel de mult să obțin voturi și de la celelalte formațiuni democratice din România. De exemplu, de la UDMR. Și să vă spun ceva, poate vă surprinde, o să spun ceva și despre alegătorii PSD. PSD a ajuns la putere în 2016 prin minciună, I-au mințit pe români. Când au ajuns la putere au început sistemul de acaparare a justiției, au făcut zid în jurul penalilor. Ce vină au oamenii care au ales PSD? Nu au nicio vină pentru că și ei își doresc o României modernă, prosperă, își doresc să nu se taie pensiile și salariile. Și eu îmi doresc același lucru. Nu cred că îi pot convinge să mă voteze, chit că mi-ar plăcea. Dar cel puțin pot să le garantez că eu cu guvernul liberal nu vom tăia pensii și salarii și noi vom face România moderă și prosperă”, a spus Iohannis la Baia Mare

Te-ar putea interesa și: