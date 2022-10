Președintele ANAF, despre importanţa unui contabil profesionist. „Majoritatea greșelilor nu sunt făcute de patron”

Mai exact, Lucian Heiuș, președintele ANAF, a declarat că în România sunt 350.000 de societăți, în general mici, care nu au cont bancar. „Cel care preferă să lucreze cu cash, fără să pună bani în bancă, are un risc mare de evaziune fiscală”, a punctat el. Heiuș a vorbit și despre digitalizarea instituției pe care o conduce.

Erorile pe care le găsim nu sunt voite de patron, sunt greșeli ce ţin de contabilitate

Președintele ANAF, Lucian Heiuș, despre micii întreprinzători și despre importanța ca aceștia să colaboreze cu liber-profesioniști contabili:

„Pentru a plăti mai puțini bani către un contabil, aleg tot felul de soluții care îi duc de multe ori în situații neplăcute pentru ei. În loc să facă un contract cu un contabil autorizat sau cu un expert contabil, apelează la diverși funcționari”.

Cu privire la aceste practici, președintele ANAF a subliniat că acestea nu numai că sunt ilegale, dar pot conduce și la erori: „Când mergem noi în control, de cele mai multe ori constatăm că, de fapt, erorile pe care le găsim nu sunt voite de patron, ci sunt greșeli făcute de cel care a ținut contabilitatea”.

Despre așa-zisa digitalizare ANAF care te plimbă între ghișee, Heiuș a afirmat: „E iar așa o legendă. Și eu o folosesc de multe ori și spun că trebuie să renunțăm la dosarul cu șină și să trecem la tasta computerului. Ani de zile, am lucrat și eu foarte mulți ani în ANAF, stăteam în spate cu dosarele legate cu ață, veneau contribuabilii cu plasa cu documente. E o realitate pe care am trăit-o și pe care vreau s-o las în urmă, vreau să trecem în această eră digitalizată. În PNRR avem alocate aproape 300 de milioane de euro pentru mMinisterul de Finanțe și ANAF pentru a ne moderniza și digitaliza”.

Șeful ANAF: Multe societăți nu au cont bancar

Șeful ANAF a susținut apoi că s-a făcut progrese pe calea digitalizării instituției: „Dacă te duceai să plătești la Trezorerie, la un ghișeu depuneai ordin de plată, la un altul puneau ștampila, iar la al treilea depuneai banii. Acest lucru s-a rezolvat de vreo lună de zile”.

Lucian Heiuș a vorbit apoi despre societățile care nu au cont bancar. „Pe de altă parte, de multe ori nu suntem vinovați numai noi. Există 350.000 de societăți, în general mici, care nu au cont bancar. Din punctul meu de vedere e cumva anormal. Adică dacă ai o firmă trebuie să ai și un cont bancar. Legea nu-i obligă, dar să faci o lege pentru un lucru care mi se pare de bun simț… Inclusiv la firmele care sunt plătitoare de TVA, 499.600 de firme sunt înregistrate, 83.000 nu au cont în bancă, dar au cont de TVA, că legea le permite.

Eu îmi doresc să găsesc o formulă ca dacă întreprinzătorul nu e conștient, să fie obligat să-și deschidă un cont în bancă. Haideți să fim cinstiți: cel care preferă să lucreze cu cash, fără să pună bani în bancă, are un risc mare de evaziune fiscală”, a mai declarat președintele ANAF, pentru B1 TV.