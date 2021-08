Președintele afgan neagă că ar fi fugit din țară cu sute de milioane de dolari. „Mi-am luat o singură cămașă, turbanul și pantofii”

„Sunt acuzat că am luat bani cu mine”, a scris fostul președinte afgan miercuri pe pagina sa de Facebook. „Dar totul este o minciună, am părăsit țara cu o singură cămașă, un turban și pantofi. Nu am putut lua decât câteva cărți într-o singură geantă.”

Ghani a fost acuzat de ambasada rusă la Kabul

Pe 15 august, Ghani a fugit din Afganistan la bordul unui elicopter. Ghani ar fi zburat inițial spre Tadjikistan, dar a fost deviat în Oman după ce autoritățile din republica ex-sovietică au refuzat să-i dea permisiunea de a ateriza. Apoi, Ghani s-a îndreptat spre Dubai. Purtătorul de cuvânt al ambasadei ruse la Kabul, Nikita Ishchenko, este cel care a susținut că președintele Ghani a părăsit țara cu un elicopter , dar și cu patru mașini pline de bani.

După fuga șefului statului, vicepreședintele Amrullah Saleh s-a declarat președinte interimar, chemând armata să reziste talibanilor. Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, talibanii au intrat în Kabul fără luptă și au stabilit controlul deplin asupra capitalei.

„Mă voi întoarce în țara mea”

Acum, Ashraf Ghani spune că va reveni în Afganistan cât de curând. Într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, fostul președinte susține că se află în consultări privind întoarcerea sa acasă. „Sunt în Emiratele Arabe Unite, dar în curând mă voi întoarce în țara mea”, a spus el. Ghani a menționat că va continua să lucreze „pentru a obține dreptate pentru afgani”.

„Nu am vrut să fiu motivul vărsării de sânge în capitală”

„Am fost obligat să părăsesc Kabulul, nu am vrut să fiu motivul vărsării de sânge în capitală„, a spus Ghani, adăugând că „a fost căutat”. „Am fost în palat când securitatea mi-a spus că ceva similar cu o lovitură de stat a avut loc atunci când talibanii au intrat în capitală”, a subliniat el.

Politicianul a subliniat că nu se crede trădător. „Nu am trădat țara și le-am cerut tuturor să nu acorde atenție zvonurilor, am vrut pacea pentru Kabul și nu am vrut ca aceasta să fie distrusă. Sper că războiul din Afganistan se va încheia”, a adăugat el. „Forțele noastre armate nu sunt responsabile pentru acest eșec, vinovați sunt politicienii”.

Ghani a anunțat, de asemenea, că este angajat în discuții cu talibanii pentru a asigura securitatea Kabulului și un transfer pașnic al puterii, notează Agenția Tass.