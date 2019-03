Presa internațională, laude pentru Bianca Andreescu după triumful de la Indian Wells

În vârstă de 18 ani, Bianca Andreescu, tenismena canadiană cu origini românești, a câștigat, aseară, titlul de la Indian Wells. Triumful din California i-a adus jucătoarei cea mai bună clasare din carieră în ierarhia WTA.





Bianca Andreescu a dispus în finala de la Indian Wells de germanca Angelique Kerber, numărul 8 mondial, scor 6-4, 3-6, 6-4, după un meci infernal.

Grație acestei performanțe, Bianca s-a poziționat, începând de astăzi, pe locul 24 WTA, deși a început sezonul de pe locul 178 WTA!

În urma succesului din competiția californiană, Andreescu a cucerit presa internațională.

BBC: ”Andreescu a arătat un curaj remarcabil de a riposta după o cădere în al treilea set.”

Sportsnet: ”Bianca Andreescu a luptat să o uimească pe fosta numărul 1 mondial Angelique Kerber și să câștige primul ei titlu WTA la BNP Paribas Open. La doar 18 ani, această victorie este doar cea mai recentă sclipire din sezonul senzațional pe care l-a avut în 2019. Și doar ce a început.”

The Telegraph: „Atacurile explozive și loviturile imprevizibile au făcut să fie îndrăgită și de publicul de la Indian Wells.”

Sports Illustrated: ”Cea mai bună poveste de tip Cenușăreasa a acestei luni deja e scrisă. Bianca Andreescu și-a încheiat uimitorul ei parcurs de la Indian Wells trecând peste crampe, nervi și peste o Kerber foarte hotărâtă și ajungând până la un final dramatic. Dar a arătat lumii că și-a făcut simțită prezența într-un mod impresionant.”

The New York Times: ”E una dintre cele mai mari performanțe din istoria tenisului recent. Andreescu nu vine de nicăieri, ea are un palmares și ca junioare, dar parcursul ei la Indian Wells este un pas înainte uriaș. Are, în mod remarcabil, un joc complet.”

Press Asociation: ”Bianca Andreescu, cea mai nouă stea din tenisul feminin, și-a desăvârșit ascensiunea după o victorie strălucită, în trei seturi, în fața germancei Angelique Kerber. Canadianca de 18 ani a luptat din răsputeri cu epuizarea și a avut o stăpânire de sine care au dus-o către triumful în fața unei campioane de trei ori câștigătoare de Grand Slam. Este prima beneficiară de wildcard care câștigă prestigioasa competiție din California.”

