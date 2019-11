AS, Marca, Mundo Deportivo și Sport, cele mai importante publicații spaniole, au jubilat în urma „măcelului” aplicat românilor de selecționata „La Roja”, pe „Wanda Metropolitano”. Cele mai dure rânduri adresate naționalei României au venit din partea cotidianului Mundo Deportivo.

AS: A fost o dorință atât de mare de a marca pe Wanda! Am marcat înca din minutul 4, dar, din nefericire arbitrul a anulat golul! Apoi perla lui Cazorla a lovit transversala, la o fază la care Tătărușanu a privit neputincios! Apoi a venit golul care a deschis seara. România nu a dorit să capituleze, a urmat intervenția lui Kepa în fața lui Pușcaș. Hagi, Coman și Puscas, roadele marelui succes de la Euro 2019, abia au putut trece de axul central format de Inigo Martinez și Sergio Ramos.

Marca: Spania a distrus Romania după o primă repriză impecabilă. Am mișcat supersonic mingea, am făcut un pressing sufocant și am invadat în permanență jumătatea română. Le-am dat patru goluri în prima repriză și puteau fi și mai multe. Spania a fost o academie de fotbal! Ritmul incredibil din prima repriză a fost imposibil de păstrat pentru mult timp, iar în partea secundă am mai marcat o singură dată.

Mundo Deportivo: Selecționata Spaniei a oferit un nou festival de goluri! Dacă la Cadiz am răpus Malta, la Madrid a fost România, o echipă mai puternică sau măcar cu un nume mai sonor. Totuși, românii n-au fost niciun moment rivalii Spaniei. Românii au fost mereu la mila spaniolilor, care au început în trombă, dominând de la început până la final și controlând benzile așa cum își doreau. Contra a fost depășit, nu înțelegea ce se întâmplă.

Sport.es: Primul gol a venit inevitabil, în fața unei echipe aflate în derivă. A urmat un palid răspuns al românilor, dar Kepa a salvat. Am continuat să atacăm însă la intensitate maximă și rafala de goluri a început.

